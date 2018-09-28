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Messi milli takıma alınmadı

Barcelona'nın yıldız oyuncusu Messi, Arjantin'in Irak ve Brezilya ile oynayacağı maçların kadrosuna çağrılmadı.

28 Eylül 2018 Cuma 21:21
Messi milli takıma alınmadı

Arjantin Milli Takımı'nın 11 Ekim'de Irak ve 16 Ekim'de Brezilya ile oynacağı maçların kadrosu belli oldu. Messi'nin yer almadığı aday kadroda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Sergio Romero, Rulli, Armani

Savunma: Otamendi, Funes Mori, German Pezzella, Kannemann, Juan Foyth, Tagliafico, Alan Franco, Fabricio Bustos, Saravia

Orta Saha: Ascacibar, Leandro Paredes, Lo Celso, Franco Vazquez, Rodrigo de Paul, Roberto Pereyra, Salvio, Cervi, Battaglia, Acuna, Meza, Exequiel Palacios

Forvet: Pavon, Gonzalo Martinez, Dybala, Icardi, Lautaro Martinez, Correa, Giovanni Simeone

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 21:21
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