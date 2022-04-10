Messi, Mbappe ve Neymar şov yaptı
Paris Saint-Germain, Clermont deplasmanında 6-1 kazanırken Neymar ve Mbappe hat-trick yaptı.
Ligue 1'de Paris Saint-Germain, Clermont'un konuğu olurken başkent devi süper yıldızlarıyla farka koştu.
Sahadan 6-1 galibiyetle ayrılan Paris Saint-Germain'de goller Kylian Mbappe ve Neymar'dan geldi. Her iki oyuncu da üçer golle geceyi hat-trick yaparak tamamladı.
Lionel Messi, Clermont deplasmanında gol sevinci yaşayamadı ancak Arjantinli yıldız da asist hat-trick'i yaptı. Üç golün asisti, Messi'den geldi.
Clermont'un PSG karşısındaki tek golünü ise Jodel Dossou kaydetti.
Bu sonucun ardından lider PSG 71 puana ulaştı. Fransız ekibi bitime 7 hafta kala en yakın rakibinin 15 puan önünde zirvede yer alıyor.
28 puanda kalan Clermont ise 17. sırada ve küme düşme hattının bir basamak üstünde yer alıyor.