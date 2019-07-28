Mesrure Üstün dualarla uğurlandı! Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün’ün annesi Mesrure Üstün ebediyete intikal etti.

Haber merkezi Bugüne kadar yüzbinlerce kişinin faize bulaşmadan ev almasında öncülük eden Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün’ün annesi Mesrure Üstün ebediyete intikal etti. Üstün’ü son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı. Gerede’deki Kitirler Mahallesi’ndeki evinden son yolculuğuna çıkarılmak üzere Yeni Camii’ye getirilen merhume Üstün’ü tekbirler eşliğinde sevenleri karşıladı. Burada ikindi namazını mütakiben kılınan cenaze namazı sonrası Gerede şehir mezarlığına getirilen Mesrure Üstün, dualarla defnedildi. Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, Akit Medya Grup Başkanı Adem Şahin, Akit Gazetesi Ekonomi Servisi Müdürü Mehmet Canıtatlı da Emin Üstün’ü bu acı gününde yalnız bırakmadı.



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