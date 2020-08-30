Mesleki yeterlilik belgeli kadın iş gücü 50 bini geçti

Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK) iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü belgelendirdiğini ve şimdiye kadar 50 binden fazla kadın çalışanın üretime katkı sağlamasına öncülük ettiğini vurgulayan Selçuk, şu bilgileri verdi: “2023 hedeflerimiz doğrultusunda belirlediğimiz mesleki yeterlilik belgeli iş gücü sayımız 1 milyon kişiyi geçmiş durumda. 1 milyon mesleki yeterlilik belgeli iş gücümüze 2019’da 471 bin 227 kişi daha katıldı. Bugüne kadar 969 bin 266 çalışan mesleki yeterlilik belgesine sahip oldu. Bu iş gücünün şimdilik sadece 52 bini nitelikli ve belgeli kadınlarımızdan oluşuyor. Bakanlık olarak her zaman kadınlarımızın ve çalışanlarımızın yanındayız. Hedeflerimiz doğrultusunda nitelikli ve belgeli kadınlarımızın sayısı katlanarak artacak.”

Çalışmalarımız sürüyor

Bakan Selçuk; nitelikli ve belgeli kadın iş gücünün turizm, konaklama, yiyecek-içecek hizmetleri, ticaret, tekstil, hazır giyim, deri, iş ile yönetim, ulaştırma, lojistik, haberleşme, otomotiv, kimya, petrol, lastik, plastik, makine gibi sektörlerde yoğunlaştığına işaret ederek, “Bu sektörlere yenilerini eklemek için çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımızı ilgili bakanlıklarımız, meslek kuruluşlarımız, sendika ve STK’larımız iş birliğinde önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz projelerle hep birlikte yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.