  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mesleki Yeterlilik Belgelerinde farklı dil seçeneği tercüme masrafını ortadan kaldıracak
Aktüel

Mesleki Yeterlilik Belgelerinde farklı dil seçeneği tercüme masrafını ortadan kaldıracak

Türkçe-İngilizce düzenlenen Mesleki Yeterlilik Belgeleri, çalışanların tercihine göre Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça veya Arapça da hazırlanabilecek - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: - "Bu uygulama sayesinde yurt dışında çalışmak isteyen vatandaşlarımızın tercüme hizmeti ve noter onayı masraflarını ortadan kaldırmış oluyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-23 11:41:21 -
Mesleki Yeterlilik Belgelerinde farklı dil seçeneği tercüme masrafını ortadan kaldıracak

ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkçe-İngilizce düzenlenen Mesleki Yeterlilik Belgelerinin çalışanların tercihine göre Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça veya Arapça da hazırlanabileceğini bildirdi.

Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mesleki Yeterlilik Belgelerinin çalışma hayatında nitelikli ve belgeli iş gücünün ehliyeti konumuna dönüştüğünü ve uluslararası akreditasyona sahip olduğunu belirtti.

Mesleki Yeterlilik Kurumunca (MYK) verilen Mesleki Yeterlilik Belgelerinin vatandaşların yurt dışında iş aramalarını kolaylaştırmak için 2019'dan itibaren Türkçe-İngilizce olarak çift dilde düzenlendiğini anımsatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Yurt dışı projelerde ve işletmelerde istihdam edilen vatandaşlarımızın belgeleri için yeminli tercüme hizmeti almaları zorunlu kılınıyordu. Vatandaşlarımızın bu mağduriyetinin önüne geçmek için Mesleki Yeterlilik Kurumumuz gerekli çalışmalarını tamamladı. Mesleki Yeterlilik Belgeleri, artık çalışanların tercihine göre Türkçe-Almanca, Türkçe-Fransızca, Türkçe-İspanyolca, Türkçe-Rusça ve Türkçe-Arapça olarak düzenlenebilecek. Hayata geçirdiğimiz bu uygulama sayesinde yurt dışında çalışmak isteyen vatandaşlarımızın tercüme hizmeti ve noter onayı masraflarını ortadan kaldırmış oluyoruz."

- "Yurt dışında çalışmak isteyenler için vizeye dönüştü"

Mesleki Yeterlilik Belgesinin düzenlendiği dil sayısıyla dünyada ilk niteliğinde olduğunu vurgulayan Selçuk, şu bilgileri paylaştı:

"Mesleki Yeterlilik Belgeleri, hologram ve kare barkodlu güvenlik önlemleri sayesinde taklit edilemeyecek. Ayrıca uluslararası normlara ve akreditasyon standartlarına uygun olarak dizayn edildi. Bu uygulamayla ülkemizin nitelikli ve belgeli iş gücünün dünyada serbest dolaşımı açısından önemli bir adımı atmış olduk. Bir diğer ifadeyle Mesleki Yeterlilik Belgesine getirdiğimiz bu yeni format, yurt dışında çalışmak isteyen vatandaşlarımızın bir bakıma vizesi haline dönüştü."

Bakan Selçuk, Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile referanslandırılan Türkiye Yeterlilik Çerçevesi kapsamında düzenlenen diploma ve mesleki yeterlilik belgelerinin, AB ülkeleri başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde kabul edildiğine dikkati çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çin'den misilleme tehdidi: Gerekli yanıt verilecek
Dünya

Çin'den misilleme tehdidi: Gerekli yanıt verilecek

Çin'den ABD-Tayvan silah satışına misilleme tehdidi geldi. Pekin hükümeti, ABD'nin politikasının "Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı..
Doğruysa çok vahim! Prens Selman ile ile ilgili bomba iddia
Gündem

Doğruysa çok vahim! Prens Selman ile ile ilgili bomba iddia

BAE, Bahreyn gibi ülkelerin İsrail ile normalleşme adımları attığı bu dönemde Sudan da benzer bir hamlede bulunmuştu. ABD ise Sudan'ı teröre..
Selçuk Bayraktar'a böyle çağrı yaptı: Cezeri'nin uçuş denemeleri orada yapılsın
Teknoloji

Selçuk Bayraktar'a böyle çağrı yaptı: Cezeri'nin uçuş denemeleri orada yapılsın

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası "Cezeri"nin "Diyarbakır'ın kalbi" olarak nitelendirile..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay