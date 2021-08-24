Mesleki eğitime verilen önem artmalı

Palandöken, “Mesleki eğitime, çıraklık, kalfalık ve ustalığa her zamankinden daha çok ihtiyaç var” dedi. Palandöken, haksız rekabet nedeniyle esnafın zorluklar yaşadığına da işaret etti. Palandöken, şunları kaydetti: “Kalfalık ile ustalık belgeleri olanlara kalan dersleri tamamlayarak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diploması verilmesi sevindirici bir gelişme. Bu telafi eğitiminden 20 bin ustamız diplomasını aldı. Yapılan çalışmadan dolayı Milli Eğitim Bakanlığı’na teşekkür ediyorum. Bunun gibi gelişme ve yönlendirmelerin yani mesleki eğitime verilen değerin artmasını diliyoruz.”