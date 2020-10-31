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Aktüel Mesleki eğitimde döner sermaye gelirleri artırılacak
Aktüel

Mesleki eğitimde döner sermaye gelirleri artırılacak

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programına göre, MEB, gelecek yıl atölyeleri etkin kullanarak döner sermaye gelirlerini yüzde 20 artıracak - Mesleki ve teknik ortaöğretim okulları bünyesinde, teknolojik altyapısı güçlendirilmiş yerli ve milli Ar-Ge merkezleri kurulacak - Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlere buluş, patent ve faydalı model başvuru süreçleriyle ilgili bilgilendirme yapılarak, öğrencilerin bu konularda başvuru yapmaları teşvik edilecek

Yeniakit Publisher
2020-10-31 11:01:38 -
Mesleki eğitimde döner sermaye gelirleri artırılacak

ANKARA (AA) - YILDIZ AKTAŞ - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) gelecek yıl mesleki ve teknik ortaöğretim bünyesindeki atölyeler etkin kullanılarak döner sermaye gelirleri yüzde 20 artırılacak.

Bakanlık, meslek liselerinde yapılan üretim kapasitesini artırma çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, MEB'e bağlı meslek liselerinde 2019'da yapılan üretimden elde edilen gelir, 400 milyon liraya çıkmış, Kovid-19 salgını nedeniyle okulların uzun süre kapalı olmasına rağmen bu yıl da artış eğilimi devam etmişti.

Bu yılın 8 aylık döneminde, meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 230 milyon liraya ulaşmıştı.

Bu kapsamda çalışmalarına devam eden MEB, 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programına göre, gelecek yıl mesleki ve teknik ortaöğretim bünyesindeki atölyeleri etkin kullanarak döner sermaye gelirlerini yüzde 20 artıracak.

Bunun yanı sıra mesleki eğitimde diğer çalışmalar da sürdürülecek. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilere ve öğretmenlere buluş, patent ve faydalı model başvuru süreçleriyle ilgili bilgilendirme yapılarak öğrencilerin bu konularda başvuru yapmaları teşvik edilecek.

Mesleki ve teknik ortaöğretim okulları bünyesinde, üretim altyapısı geliştirme, mesleki eğitim-üretim-istihdam ilişkisini güçlendirme ve farklı alanlarda uzmanlaşma sağlama vizyonu ve tüm paydaşların katılımıyla teknolojik altyapısı güçlendirilmiş yerli ve milli altyapıya sahip Ar-Ge merkezleri kurulacak.

Mesleki ve teknik eğitim kurumları ile sektör arasındaki bağlar güçlendirilerek, mesleki eğitime yönelik iş birliği protokol sayısı artırılacak.

OSB'lerde mesleki ve teknik eğitim kurumlarının açılması ve desteklenmesi amacıyla sektörle iş birliği sağlanacak.

Özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrencilere eğitim ve öğretim desteği verilmeye devam edilecek.

OSB'lerde açılan mesleki ve teknik kurumlarının ihtiyaçları sektörle iş birliği yapılarak karşılanacak.

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