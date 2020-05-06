  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Meslek odalarına neşter sinyali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MYK toplantısında yaptığı konuşmada, Ankara Barosu’nun Diyanet İşleri Başkanı’nı hedef almasını hatırlatarak, “Sadece bu örnek dahi meslek kuruluşlarının seçim yöntemiyle ilgili düzenlemenin aciliyetini ve ehemmiyetini göstermiştir” diyerek düzenleme için harekete geçileceğini vurguladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 09:33:00 -
Meslek odalarına neşter sinyali

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.  Ankara Barosu’nun Diyanet İşleri Başkanını hedef almasına hatırlatan Erdoğan, meslek odalarının seçim yöntemlerinde yeni bir düzenlemenin önemini ortaya çıkardığını belirtti.

Erdoğan, video konferans yöntemiyle yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında yaptığı konuşmada, Kabine Toplantısı’nda belirledikleri takvime göre atılacak ilk adımları milletle paylaştıklarını, halkın ihtiyacı, kurumların tespiti, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun değerlendirmeleri ışığında bu süreci dikkatle yürütmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Koronavirüs salgını tedbirlerine ilişkin, “Kurallara uymaz ve süreci uzatırsak bunun bedelini de hep birlikte öderiz” uyarısında bulunan Erdoğan, “Türkiye’nin fazladan bir gün dahi kaybetmeye tahammülü yoktur. Bir an önce 2023 hedeflerimize doğru eskisinden çok daha kararlı ve süratli bir şekilde ilerlemeye devam etmeliyiz” dedi.

Kazanımları riske atacak, salgını yeniden azdıracak risklere girmeyeceklerini dile getiren Erdoğan, “Gerektiğinde normalleşme takviminde bazı konuları öne alma, ileriye öteleme veya ilave tedbirler hakkımız mahfuzdur.

Rehavete ve karamsarlığa mahal vermeden ülkemizi inşallah bu salgın musibetinden kurtaracağız. Hep söylediğim gibi bu salgının üstesinden gelmek 83 milyon olarak bizim elimizdedir.”

Meslek kuruluşlarının seçim yöntemi değişecek

Geçen günlerde Ankara Barosunun ve aynı zihniyetteki yapıların Diyanet İşleri Başkanı ile onun şahsında İslam’a yönelik fütursuz saldırılarına şahit olunduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sadece bu örnek dahi meslek kuruluşlarının seçim yöntemiyle ilgili düzenlemenin aciliyetini ve ehemmiyetini göstermiştir. Daha önceki yıllarda bu konuda bir hazırlık yapmış ve belirli bir seviyeye getirmiştik. Bu çalışmayı derhal yeniden ele almalı varsa eksiklerini tamamlayıp, en kısa sürede Meclisin takdirine sunmalıyız. Aynı şekilde yargı reformu strateji belgemizde yer alan taahhütlerimizden henüz kanunlaşmamış olanlarla ilgili hazırlıkları da hızlandırmalıyız” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı