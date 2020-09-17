  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Meslek lisesinden köy okullarına temassız ateş ölçer desteği
Aktüel

Meslek lisesinden köy okullarına temassız ateş ölçer desteği

Yeniakit Publisher
2020-09-17 14:22:05 -
Meslek lisesinden köy okullarına temassız ateş ölçer desteği

HATAY (AA) - Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üretilen temassız ateş ölçer cihazları il genelindeki köy okullarına gönderiliyor.

Lisenin Müdürü Mahmut Birol Gezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında çalıştıklarını söyledi.

Okulun Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Ar-Ge atölyesinde öğretmen ve öğrenciler tarafından yazılımı ve donanımı kendilerine ait temassız ateş ölçer cihazı üretildiğini hatırlatan Gezer, bunlardan 60'ını Hatay'daki köy okullarına gönderdiklerini kaydetti.

Hatay'ın yanı sıra il dışına da cihazı göndermeye başladıklarını aktaran Gezer, "Dört günde ürettiğimiz 300 temassız ateş ölçer cihazımızı Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderdik. Çocuklarımız için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Hedefimiz Hatay'daki tüm ilçe ve köy okullarına temassız ateş ölçer cihazı temin etmektir.'' diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'tan dünyayı şaşırtan karar
Dünya

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'tan dünyayı şaşırtan karar

Libya Başbakanı Serrac, yaptığı açıklamada görevini ekim ayının sonunda devretmek istediğini ilan etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli açıklamalar
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs gündemine ilişkin Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Vatandaşları uyaran Bakan..
AK Parti duyurdu: BELTUR'u parsel parsel peşkeş çekiyor
Gündem

AK Parti duyurdu: BELTUR'u parsel parsel peşkeş çekiyor

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin Ak Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, BELTUR'un parsel pa..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı