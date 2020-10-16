Meslek lisesinde araçlar için "ultra hijyen sistemi" geliştirildi

BURSA (AA) - İSMAİL ÖZDEMİR - Bursa Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde araç, sürücü ve yolcuların bakteri ile virüslerden korunmalarını sağlamak amacıyla "Ultra Hijyen Sistemi Projesi" geliştirildi.

Okulun Ar-Ge biriminde üç öğretmen ve iki öğrenci tarafından yolda giderken elleri dezenfekte etmenin güç olduğu düşüncesinden hareketle proje hazırlandı.

Buna göre, aracın motor kısmında bulunan cam suyu tankı revize edilerek ikiye bölünüyor. Tankın bir bölümüne cam suyu, diğer kısmına da dezenfektan konuluyor.

Araç içine kurulan sistem sayesinde anahtar yardımıyla devreye giren aparat hem aracın dezenfekte edilmesini hem de sürücü ve yolcuların ellerini temizlemesini sağlıyor. Ayrıca torpido gözüne yerleştirilecek sistemle buraya konulan maske, anahtar gibi eşyalar da dezenfekte edilebiliyor.

Özellikle seyir halindeki araçlarda sürücünün elini dezenfekte etmesini kolaylaştıracak çalışmayı tescil ettiren öğretmenler, patent başvurusunda bulundu. Projenin ilerleyen aşamalarında ise sistemin toplu taşıma araçlarına entegre edilmesi planlanıyor.

Projeye ilişkin AA muhabirine bilgi veren Okul Müdürü Oktay Güllü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde üretmenin önemli olduğunu söyledi.

Faydalı modeller ortaya koyarken yerel yönetimler tarafından da takip edilerek destek aldıklarını belirten Güllü, araçlardaki hijyen paketi projesinin de Ar-Ge faaliyetleri sonucu ortaya çıktığını anlattı.

Güllü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"4 patent, bir faydalı model ve bir marka tescili noktasında başvurumuz var. Bir şeyler üretmenin manevi hazzını da hissettik. Destek verildiği sürece çok güzel şeyler olacağını düşünüyoruz. Meslek liselerinin üretim, eğitim kapasitesini artırmamız ve tanınırlığını, tercih edilebilirliğini ön plana çıkarmamız lazım. Bu çalışmalar, vatandaşımızın meslek liselerine güvenini de artırdı. Bu sene tüm meslek liselerimiz dolu. Öğrenciler bu sene 9. sınıftan itibaren alan seçiyorlar ve atölyede daha çok uygulama yaparak mesleklerini öğrenecekler. Bu da ülkemizin ve sanayimizin geleceği için çok faydalı olacak."

- "5-10 dakikalık bir montajla 'hijyen araç' haline geliyor"

Ar-Ge koordinatörü ve Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı atölye şefi Semih Aydın ise salgın döneminde alışkanların farklılaştığına değinerek, hijyeni ön plana çıkaran projeler üzerine çalıştıklarını bildirdi.

Araçlarda "ultra hijyen" dönemini başlatmak istediklerini dile getiren Aydın, dezenfektanların güneş ışığının araç içine yansımasıyla tehlikelere yol açabildiğine dikkati çekti.

Sistemin hazırlık aşamasında, mevcut ve bundan sonra üretilecek araçlarda olmak üzere çalışmayı iki bölümde ele aldıklarını aktaran Aydın, "Var olan araçlar için patent başvurusunu yaptığımız, tescilini aldığımız bir depo düşündük. Cam suyu deposunu çıkarıyoruz, 3D yazıcıyla ürettiğimiz depoyu koyuyoruz. Hortuma bir valf ekliyoruz, sistem kaldığı yerden çalışıyor." dedi.

Aydın, bu uygulamanın çok az maliyetle yapılabildiğini bildirdi.

Çalışma prensibini anlatan Aydın, "Şoför koltuğuna oturdu, sonra hijyen paketi düğmesine bastı ve valf devreye giriyor. Torpidoya eklenen dezenfektan alma aparatına dokunduğunda temassız şekilde depoda ayrı bulunan dezenfektanı oraya aktarıyor. Dezenfektan tuşuna basmazsa, cam suyu itilmiş oluyor. Yani çok büyük bir değişiklik yapılmıyor, 5-10 dakikalık bir montajla hijyen araç haline geliyor." diye konuştu.

- Üretim bandındaki araçlara yönelik tasarımın özellikleri

Semih Aydın, üretim aşamasındaki araçlarda dezenfektan tankının arka kısımda olacağını belirtti.

Bu modelin çalışma yöntemi hakkında bilgi veren Aydın, şunları kaydetti:

"Özellikle TOGG'un Bursa'da üretileceğini düşünerek ona göre bir model düşündük. Sıfır araçlardaki modelimizde ön taraftan bu depoyu kaldırdık, alkol bazlı dezenfektanı içine koyabileceğimiz depoyu aracın arka tarafına monte ettik. Hatta tüm koltuklara da bunu ekleyerek araçtaki herkesin çok rahat ulaşmasını sağlıyoruz. Sıfır araçlarda dezenfektan alma aparatı gözükmüyor, hijyen paketi almak istediğinizde kapak torpido tarafından açılarak dezenfektan verip kendisini tekrar kapatıyor. Okul olarak bu sistemi TOGG'a kazandırmak istiyoruz."

Projede yer alan 12. sınıf öğrencisi Oğulcan Gebedek de yazılım konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, "Meslek lisesinde çok erken yaşlarda meslek öğreniyoruz. İş kurma gibi birçok belge alıyoruz." ifadelerini kullandı.