Meslek lisesi öğretmenlerinden "ateş ölçerli yüz tanıma" cihazı

İZMİR (AA) - HALİL FİDAN - İzmir'in köklü okullarından Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir grup öğretmen, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kullanılması için yüz tanıma, maske tespiti, temassız ateş ölçümü gibi işlemleri aynı anda gerçekleştirebilen bir cihaz üretti.

Okulun elektrik-elektronik ve bilişim teknolojileri alanı öğretmenleri, Kovid-19 sürecinde bir araya gelerek, uzun çalışmalar sonucu "yüz tanıma ve uzaktan ateş ölçme cihazı"nı geliştirdi.

Yüz tanıma, maske tespiti ve temassız şekilde uzak mesafeden ateş ölçümü gibi birçok işlemi aynı anda gerçekleştirebilen cihazla, sosyal ve kamusal alan hareketliliğinin yoğun olduğu noktalarda izolasyonun etkin kontrolü amaçlanıyor.

Okul Müdürü Serdal Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs sürecinde, temassız ateş ölçer gibi cihazlar üzerinde çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Otomatik olarak ateş ölçebilen bir cihaz üretmeye yönelik kafa yormaya başladıklarını ve sonucunda yüz tanıma ve uzaktan ateş ölçme işlemini aynı anda yapabilen cihazı geliştirdiklerini belirten Şimşek, şunları söyledi:

"Cihaz otomasyona bağlandığında, öncelikle gelen kişinin uzaktan ateşini ölçüyor. Bu ölçümden sonra sisteme yüklenen bilgiler dahilinde kişi tanımlı ise ve ateşi normal sınırlardaysa içeri alıyor. Kişi sisteme tanımlı fakat ateşi yüksekse sesli uyarı veriyor ve içeri almıyor. Öğrenci ise okul idaresine ve velisine cep telefonundan mesaj gönderiyor. Kişi sisteme tanımlı değilse ateşini ölçüyor ve kişiyi güvenlik görevlisine yönlendiriyor."

Şimşek, cihazın okulların yanı sıra AVM, hastane, bankalarda da yüklenecek yazılımlarla kullanılabileceğini dile getirdi, desteklerinden dolayı il ve ilçe milli eğitim müdürlerine teşekkür etti.

- "Günde ortalama 14 saat çalıştık"

Bilgisayar öğretmeni Mustafa Ertürk de mesai arkadaşları Rafet Çelik ve Süleyman Çiftçioğlu'yla zorlu olmasına rağmen böyle bir çalışmada yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cihazda mikro bilgisayar, mikro denetleyici, ekran, kızılötesi kamera ve sensör bulunduğunu ifade eden Ertürk, "Malzemeler tedarik edildikten sonra işe koyulduk. Gece ve gündüz çalıştık. Günde ortalama 14 saat çalıştık çünkü çok kompleks bir sistem. Yazılım olarak çok emek isteyen bir işti. Bir de bizim kullandığımız sistemde ticari yazılımlardan tamamen uzak durduk. Parasal değeri düşürebilmek için açık kaynakları kullandık. Çalışmamız yaklaşık 1 ayı buldu. Böyle bir çalışmadan sonra ürünü elde ettik. Üzerinde çalışmayı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Cihazı koronavirüs sürecinin ardından da kullanılabilecek şekilde tasarladıklarını vurgulayan Ertürk, "Öğrenci devamsızlığından tutun da öğretmenlerin zamanında gelip gitmesi, personelin takibi için de çok rahat bir şekilde kullanılabilir çünkü sistem kendi üzerinde kayıt özelliğine sahip her giren kişinin kimliğini ve ateşini kaydediyor. Bunları daha sonra listelediğiniz zaman her şey karşınıza çıkıyor." ifadelerini kullandı.