Meslek komitelerine istihdam seferberliği çağrısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı’nda istihdam seferberliği ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı’na katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş, "İstihdam Seferberliği 2019 ve Yeni İstihdam Teşvikleri" hakkında bilgiler verdi. Programa, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ve meslek komiteleri üyeleri iştirâk etti. Cengiz Delibaş, “2017’de yapılan istihdam seferberliğinin ardından bu yıl 2. istihdam seferberliği hayata geçiyor. O zaman bu kadar kapsamlı teşvikler olmamasına rağmen yaklaşık 1,5 milyon istihdam oluşturuldu. Bu sizlerin başarınızdır. AB üyesi ülkelerinin tamamının 1 yılda oluşturduğu istihdamdan daha fazla bir rakama ulaştık. Nüfusa oranladığımızda da dünyada en önde gelen ülke olduk. Büyüme oranlarımız da çok güzel gelişti. Her yüzde 1’lik büyüme Türkiye’de yaklaşık 200 bin istihdam artışı sağlıyor. 7,3 büyümenin karşılığında 1 milyon 300 bin istihdam sağladık. 2018 yılının ilk yarısında da süren bu artış Ağustos’tan sonra dış sebeplerden dolayı bozulmaya başladı. Enflasyon ve kur hızlı arttı, bunun yansımasını istihdamda da hissettik. İstihdam azaldı, işsizlik oranı yükseldi. Şubat ayında TOBB’da yapılan Türkiye Ekonomi Şurası’nda ülkenin ve sektörlerin ekonomik sorunları görüşüldü ve Cumhurbaşkanımız tarafından istihdam seferberliği çağrısı yapıldı. Bu çağrı çok önemliydi ve 2,5 milyon istihdam hedefi konuldu. Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun değerlendirmelerinin ardından çalışmalara başladık. Mevcut teşviklerimiz iyiydi ama hedefimiz daha büyüktü. Mahcup olmamak için teşvik taleplerimiz oldu. Türkiye’de istihdama yönelik 18 teşvik var. Bu kampanya kapsamında yoğun şekilde çalıştık ve ilk defa bir talepte bulunduk. İlk işe girişte destekler var ama işvereni heyecanlandırmamız, teşvik etmemiz lazım, onun için de ücret destekli olmasını talep ettik. Ücret desteği talebimiz kabul gördü. İşverenlere 3 ay boyunca sıfır maliyetli bir istihdam imkânı sağlandı. İlk 3 aylık ücret desteğinde bir önceki yılın en düşük ayındaki istihdamın üzerine çıktığınızda bu teşvikten yararlanıyorsunuz. Kayıt dışı istihdam olmayacak, prim belgelerinizi zamanında SGK’ya sunacaksınız, borcunuz olmayacak ya da yapılandırılmış olacaksınız ve aldığınız işçiyi muhakkak Türkiye İş Kurumuna kayıt ettireceksiniz. Bu şartlar yalnızca ücret desteğinde değil bütün teşviklerde geçerlidir. 3 aylık destek aldığınız bu işçiyi 6 ay taahhütlü çalıştıracaksınız. Çalışma süresi toplam 9 ayı bulacak. Bu 9 aylık sürede kanunda haklı sebeple fesih yapılması ya da işçinin kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda teşvik geri iâde edilmeyecek. Bunun dışındaki sebeplerle işçi işinden çıkarılırsa 9 aylık süre şartına uymadığı için işveren aldığı teşvikleri geri iâde edecek.Ücretin, haksız rekabet veya yanlış işler yapan kişilerin kuracağı şirketlerce kötüye kullanılmaması için primlerden mahsup edilmesi uygun görüldü” dedi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ ise, “Bu projenin ana sorumlusu TOBB’dur. Başkanımızla görüşüyoruz, kendileri istihdam seferberliğini çok önemsiyorlar. TOBB Başkanı nezdinde yapılan bir çalışma Ticaret ve Sanayi Odaları adı altında yapılan bir çalışmadır. Meclis üyelerimizin, yönetim kurulu üyelerimizin ve meslek komitesi üyelerimizin istihdam seferberliğine katkı sağlaması bizden bekleniyor. En azından her yönetim kurulu üyemiz, meclis üyemiz ve meslek komitesi üyemiz birer yeni istihdam sağlayarak bu kampanyaya destek verirse diğer sanayicilerimize de örnek teşkil ederiz” şeklinde konuştu.