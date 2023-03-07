Mescitte 15 dakikalık pazarlık! Akşener bir kez daha masayı yıkmış

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Meral Akşener'i topa tuttu ve dün geceki 6'lı koalisyon masasında yaşanan krizi açık açık anlattı. Yarkadaş, Akşener'in masayı ikinci kez terk ettiğini, araya Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun girdiğini söyledi. Davutoğlu ile Akşener arasında mescitte 15 dakikalık pazarlık yapıldığını söyleyen Yarkadaş, Akşener'in masaya milletvekili listesi resti çektiğini de aktardı.

Akşener yine masadan kalktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 72 saatlik krizin ardından yeniden koalisyon masasına döndü. Akşener, toplantıda ikinci kez masayı terk etti, araya Davutoğlu girdi.

Yarkadaş, yaşananları şöyle anlattı:

Akşener'i anlayamıyorum. Partisinin barajın altında kalacağını görünce masaya dönüyor; toplantıda yine masayı terk ediyor. Akşener, Babacan'a sinirlenip çıkarken, Davutoğlu engelleyip salondaki mescitte 15 dk konuşuyor. Akşener geri dönüyor. Ne yapmak istediğini anlayan var mı?

Koalisyona liste resti

Akşener masaya ikinci kez döndükten sonra yaşananları Yarkadaş şöyle aktarıyor:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Davutoğlu'nun müdahalesi ile yeniden masaya oturan Akşener, ortak vekil listesine dahil olmayacağını ve kendi listesiyle gireceğini beyan ediyor. Bir sorun yok; kendi tercihidir. Ancak yarattığı kriz muhalefete çok zarar verdi. Siyaset konuşulamaz hale geldi. Çok yazık etti.

Davutoğlu'ndan 12. madde hamlesi

Ahmet Davutoğlu, Akşener'i ikna ettikten sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda, belirlenen yetkilerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı şeklindeki maddeyi kaleme alıyor. İmamoğlu ve Yavaş'ın icracı Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmasını isteyen Akşener, Davutoğlu'nun muallak olan ifadelerle bezenmiş maddesine razı oluyor.

Yarkadaş, bu olayı ise şu sözlerle aktarıyor:

Akşener'in dün yarattığı krizi Davutoğlu 12. Maddeyi bizzat kaleme alarak çözüyor. Bir formül de bakanlık sayılarının artırılması. Davutoğlu ve Babacan'ın ilk hedefi mecliste grup kurmak. Umarım bu süreci de kazasız belasız atlatırlar.

"Kimse kendisini Kaf Dağı'nda görmesin"

CHP'li Yarkadaş, Meral Akşener'e göndermede bulunarak, "Dün Saadet Partisi'nin ardından CHP Genel Merkezi'nin önüne gittim. Onlarca insanla sohbet ettim. Bu halkın umudunu kıranlar, emin olun ki; sokağa çıkacak yüz bulamaz. Herkes her şeyin farkında. Kimse kendini vazgeçilmez sanmasın. Kimse kendisini Kaf Dağı'nda görmesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sabah