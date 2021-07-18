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Dünya Mescid-i Aksa'ya baskın planlarına Hamas'tan tepki
Dünya

Mescid-i Aksa'ya baskın planlarına Hamas'tan tepki

Hamas, Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın planlarının Arap ve Müslümanların duygularını provoke ettiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 00:18:00 -
Mescid-i Aksa'ya baskın planlarına Hamas'tan tepki

Hamas, Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın planlarının Arap ve Müslümanların duygularını provoke ettiğini bildirdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, radikal Yahudi grupların, 18 Temmuz'da Mescid-i Aksa'ya düzenlemeyi planladıkları baskın için daha çok katılım sağlanması çağrısının ardından AA muhabirine açıklama yaptı.

Kasım, radikal Yahudi grupların İsrail güçlerinin himayesindeki baskınlarının, Filistin halkının ve İslam dünyasının kutsallarına yönelik bir saldırı olduğunu söyledi.

"Bu tutum, Arapların ve Müslümanların duygularına yönelik bir provokasyon ve İsrail'in tüm uluslararası kanunları hiçe saymasıdır." diyen Kasım, bu provokatif eylemlerin oluşturduğu tehlikeyi ara buluculara ilettiklerini kaydetti ancak bu ara buluculara ilişkin bilgi vermedi.

İşgalci İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırıların (10-21 Mayıs) ardından Mısır ve Katar'ın aralarında bulunduğu ülkeler İsrail ile Filistinli gruplar arasında kalıcı ateşkes için ara buluculuk yapıyor.

İsrailli aşırılık yanlısı Yahudi örgütler, sözde Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günü dolayısıyla 18 Temmuz'da Mescid-i Aksa'ya yoğun katılımlı baskın düzenleme çağrısında bulunmuştu.

 

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