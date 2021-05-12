Mescid-i Aksa'dan son görüntüler geldi!
Gazze Şeridi'nde sivil yerleşim yerlerini hedef alan İsrail'in, baskın yaptığı Mescid-i Aksa'dan son görüntüler geldi.
İsrail'in baskın yaptığı ve Filistinlilerin canı uğruna nöbet tuttuğu Mescid-i Aksa'dan son görüntüler geldi.
İsrail'e roketlerle karşılık verildi
İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.
Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.
56 şehit, 300'den fazla yaralı
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 14'ü kadın, 5'i çocuk toplam 56 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının 300'ü aştığı açıklanmıştı.
İsrail askeri öldürüldü
Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurmuştu. İsrail polisi, Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 6 kişinin öldüğünü, 45 kişinin yaralandığını bildirmişti.
Öte yandan İsrail, bir askerinin öldüğünü duyurdu.