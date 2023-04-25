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Gündem Mescid-i Aksa’da Türk kadına gözaltı! İsrail polisinin açıklaması akıl alır gibi değil! Ve o gelişme duyuruldu
Gündem

Mescid-i Aksa’da Türk kadına gözaltı! İsrail polisinin açıklaması akıl alır gibi değil! Ve o gelişme duyuruldu

Yeniakit Publisher
2023-04-25 19:38:00 -
Mescid-i Aksa’da Türk kadına gözaltı! İsrail polisinin açıklaması akıl alır gibi değil! Ve o gelişme duyuruldu

İsrail polisi, fanatik Yahudi yerleşimcilerin baskını sırasında Mescid-i Aksa'da bulunan Türk vatandaşı Özgecan Mutlu'yu (24) gözaltına aldı.Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu, bir süre sonra Mutlu'nun serbest kaldığını ve konsolosluk personeli tarafından teslim alındığını bildirdi.

Fanatik Yahudi yerleşimciler sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi koruması altında baskın düzenledi. İsrail polisi, fanatik Yahudileri gruplar halinde Aksa'ya aldı.

Arkadaşlarının aktardığına göre Özgecan Mutlu, fanatik Yahudi yerleşimcilerin baskını sırasında Aksa içindeki Rahmet Mescidi yakınlarında Kur'an-ı Kerim okuyordu. İsrail polisi, Mutlu'yu oradan uzaklaştırmak için Türk kadının çantasını aldı.

Polis elinde çantayla, Aksa'nın Esbat Kapısı'na doğru ilerleyerek Mutlu'yu dışarı çıkarmaya çalıştı. Bir süre çantasının peşinden giden Mutlu, daha sonra Aksa'nın içine geri gelmeye çalıştığı sırada birkaç polis memuru tarafından gözaltına alınarak Aksa dışına çıkarıldı.

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu açıkladı

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu, fanatik Yahudi yerleşimcilerin baskını sırasında Mescid-i Aksa'da bulunan Mutlu'nun serbest kaldığını ve konsolosluk personeli tarafından teslim alındığını bildirdi.
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Mutlu'nun şu an Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu'nda bulunduğu belirtildi. İsrail polisinin, Mutlu hakkında bir hafta Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getirdiği aktarıldı.

İsrail Polis Sözcülüğünden yapılan açıklamada ise Mutlu'nun "Aksa'ya uygun davranış sergilemediği, bölgede görev yapan polis memurlarına zorluk çıkardığı" iddia edildi.

Açıklamada, Mutlu'nun polisin görev yapmasını engellediği ve talimatlarına uymadığı bu nedenle gözaltına alındığı ileri sürdü.

 

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