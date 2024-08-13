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Gündem Mescid-i Aksa’da böğüren hayvan! İşgalci bakan sinir uçları ile oynuyor
Gündem

Mescid-i Aksa’da böğüren hayvan! İşgalci bakan sinir uçları ile oynuyor

Yeniakit Publisher
2024-08-13 21:11:00 - 2024-08-13 21:17:09

Eli kanlı İsrail Ulusal güvenlik Bakanı Ben-Gvir korumasındaki 1600 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrailli ırkçı bakan, şarkı söyleyerek, böğürerek Mescid-i Aksa avlusunda dolaşırken, fanatik yahudiler İsrail bayrağı açtı. Ayrıca İsrailli işgalciler, Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere saldırdı.

Gazze Şeridi'nin kalıcı olarak işgal edilmesi çağrısında bulunan, 'ateşkes' çabalarına karşı çıkan İsrailli ırkçı Bakan Ben Gvir korumasındaki 1600 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

 

İsrailli ırkçı bakan Ben Gvir şarkı söyleyerek Mescid-i Aksa avlusunda dolaşarak büyük bir provokasyona imza atarken, fanatik Yahudiler de İsrail bayrakları açtı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin büyük gruplar halinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi.

FANATİK YAHUDİLER İSRAİL BAYRAKLARI AÇTI

Açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 1600 İsraillinin gruplar halinde Aksa'ya zorla girdiği ve avlusunda İsrail bayrakları açtığı kaydedildi.
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Ben Gvir'den Mescid-i Aksa provokasyonu! İsrailli ırkçı bakan şarkı söyleyerek mescidin avlusunda dolaştı

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