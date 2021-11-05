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Dünya Mescid-i Aksa’da 50 bin Filistinli cuma namazı kıldı
Dünya

Mescid-i Aksa’da 50 bin Filistinli cuma namazı kıldı

İsrail askerlerinin yıldırma politikalarına rağmen işgal altındaki Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da 50 bin Filistinli cuma namazı kıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 18:28:00 - 2021-11-05 18:33:33

İşgal altındaki Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da 50 bin Filistinli cuma namazı kıldı.

Mescid-i Aksa’da bugün yoğun katılımla cuma namazı kılındı. Binlerce Filistinli, İsrail askerlerinin sıkı tedbirlerine rağmen sabah saatlerinden itibaren işgal altındaki Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya akın etti.

İsrail askerleri çok sayıda Filistinliyi engelledi

 

Kudüs İslami Vakıflar Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Mescid-i Aksa’da 50 bin Filistinlinin cuma namazı kıldığı belirtildi. Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın çevresinde yoğun güvenlik önemleri alındığı ve İsrail askerlerinin Batı Şeria’dan namaz kılmak için gelen çok sayıda kişinin Mescid-i Aksa’ya ulaşmasını engellediği aktarıldı.

Binlerce Filistinli, İsrail cezaevlerinde açlık grevinde olan tutsaklara destek amacıyla Mescid-i Aksa’daki sabah namazına akın etmişti.

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