Mescid-i Aksa yüzlerce Filistinlinin gönüllü çalışmasıyla ramazana hazırlandı

İsrail vatandaşı Filistinliler tarafından kurulan, Filistin 1948 İslami Hareketi’nin güney kanadının yüzlerce mensubu, Doğu Kudüs’te bulunan Harem-i Şerif’te ramazan temizliği yaptı.

Mescid-i Aksa'da ramazan hazırlıkları

Kudüs'te yüzlerce Filistinli, ramazan ayına sayılı günler kala, Müslümanların ilk kıblesi olarak kabul edilen Mescid-i Aksa'da temizlik çalışması yaptı. Filistinliler, Mescid-i Aksa'da namaz kıldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Harekete bağlı 48 Igatha adlı insani yardım kuruluşunca, Mescid-i Aksa’nın avluları yıkandı, peyzaj düzenlemesi yapıldı ve Harem-i Şerif’in surlarının dibindeki Müslüman mezarlıkları temizlendi.

48 Igatha Derneği, 12 yıldır düzenlediği "Mescid-i Aksa çıkarması" çerçevesinde, İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı kentlerden 120 otobüsle yüzlerce Filistinliyi işgal altındaki Doğu Kudüs’e taşıdı.

Dernek müdürü Gazi İsa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Üst üste 12’nci kez düzenlenen ‘Önce Kudüs’ kampı etkinlikleri kapsamında bugün iç Filistin'in (İsrail’e bağlı Filistin kentleri) her yerinden 120 otobüsle yüzlerce vatandaş Mescid-i Aksa’ya geldi.” dedi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi ile birlikte gönüllü şekilde Harem-i Şerif’i ramazan ayına hazırladıklarını belirten İsa, “Mescid-i Aksa’yı Müslümanların ibadetine hazırlamak için temizliyoruz ve Vakıflar İdaresi’ne destek oluyoruz. Harem-i Şerif’in avlularını yıkıyoruz, etrafını düzenliyoruz ve kabristanları temizliyoruz.” ifadelerini kullandı.

İsa, Önce Kudüs kampının Filistin 1948 İslami Hareketi’nin tüm kurumlarınca desteklendiğine vurgu yaparak, “Çocuklarımızı, kadınlarımızı ve erkeklerimizi buraya, Mescid-i Aksa’ya bağlılıklarını güçlendirmek için getiriyoruz.” dedi.

Dün gerçekleştirilen çıkarmanın kendileri için bir onur olduğunun altını çizen İsa, “Bugün bizim için Mescid-i Aksa’ya bir vefadır. Kudüs ve Mescid-i Aksa bizim önceliğimizdir.” şeklinde konuştu.



Kadın, erkek, genç ve yaşlı demeden her yaştan Filistinlinin gönüllü şekilde Harem-i Şerif’te temizlik yapması, Mescid-i Aksa’nın çevresindeki eski çarşı esnafınca da takdir edildi.



Öte yandan Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden de yapılan yazılı açıklamada, Harem-i Şerif’te her yıl olduğu gibi bu yıl da gölgeliklerin kurulduğu belirtildi.



Açıklamada, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapalı olan Mescid-i Aksa’da ramazan ayının manevi atmosferinin yaşanması için Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nin tam teçhizatlı bir şekilde hazır olduğu vurgulandı.



Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Azzam el-Hatib 23 Şubat’ta nisanın ortalarına doğru başlayacak ramazan ayında izleyecekleri tutuma ilişkin yazılı bir açıklama yayımlamıştı.



Hatib, Mescid-i Aksa'nın ramazan ayı boyunca ibadete açık olacağını belirtmişti.



​​​​​​​Harem-i Şerif'te her yıl ramazan ayı boyunca günlük ortalama 10 bin Müslüman ibadet ediyor, bu sayı cuma günleri 150 bine kadar çıkıyor.



İsrail'in resmi İstatistik Merkezi'nin verilerine göre, 9 milyonu aşkın ülke nüfusunun yaklaşık 2 milyonu Filistinlilerden oluşuyor ve bu rakam nüfusun yüzde 20’sine tekabül ediyor.

Abluka ve Ayrım Duvarı engel oluyor

İsrail, daha önceki yıllarda Ayrım Duvarı'yla (Utanç Duvarı) çevrili işgal altındaki Batı Şeria'dan 40 yaş altı erkeklerin Kudüs'e girişini engellerken abluka altındaki yaklaşık 2 milyon nüfuslu Gazze'den de Filistinlilerin girişine izin vermemişti.



İşgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasında 2003'te inşa edilen 5 metre yüksekliğindeki beton duvar boyunca çok sayıda İsrail askeri kontrol noktası bulunuyor.



İsrail olağan günlerde özel izinliler dışında Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişine izin vermiyor. İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayanların ise ne Kudüs'e ne de başka bir yere seyahat etme hürriyeti bulunuyor.



Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail işgali altında tutuluyor.