Sahte polis tuzağına 2 milyonluk vurgun: Jandarma 77 saat iz sürdü!

Muğla’da klasik ama etkili bir yöntemle yaşlı bir kadının hayat birikimini gasp eden telefon dolandırıcısı, jandarmanın titiz takibiyle yakayı ele verdi. Mağdurun ziynet eşyalarını "parmak izi incelemesi" bahanesiyle çalan şüpheli, bindiği araçtan indiği sokağa kadar saniye saniye izlendi.

Muğla’nın Ula ilçesinde, 68 yaşındaki Gülfer Akkuş’u telefonla arayıp kendisini "polis memuru" olarak tanıtan ve "Altınlarınız kaçakçılık dosyasına karışmış" diyerek 2 milyon liralık vurgun yapan şüpheli Umut Can Kaleli (24) tutuklandı. 77 saatlik kamera kaydını didik didik eden jandarma ekipleri, dolandırıcının kaçış rotasını adım adım deşifre etti.

İddiaya göre, 19 Ocak'ta Gülfer Akkuş'u (68) telefonla arayan bir kişi, kendisini Muğla Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olarak tanıttı. Akkuş'a, evdeki altınların bir kaçakçılık dosyasıyla bağlantılı olduğunu ve parmak izi incelemesi yapılacağını söyleyen şüpheli, ziynet eşyalarını eve gelecek sivil polise teslim etmesini istedi.

Eve gelen şüpheliye yaklaşık 2 milyon lira değerindeki altınını teslim eden Akkuş, bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki 33 iş yerine ait 77 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Ekiplerce yapılan araştırmada, şüpheli Umut Can Kaleli'nin (24) olay yerine bir yolculuk paylaşım uygulaması üzerinden bulduğu araçla geldiği, altınları aldıktan sonra aynı yöntemle önce Denizli'ye, ardından Bodrum'a gittiği tespit edildi.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan Kaleli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının üzerinde yapılan aramada 2 cep telefonu ve sim kart ele geçirilirken, Akkuş'a ait altınlara ulaşılamadığı öğrenildi.

Allah kahraman dürüst vatanına vazifesine sadık jandarmamızdan ve bütün asketimizden razı olsun, iyi ki varsınız.Ne İBB nin uyuşturucu fuhuş ve hırsızlık rezaletleri ne de ülkemizde dönen binbir tür fırıldak onlar olmasa daha 500 sene ortaya çıkarılamazdı. Bu kanayan yara 657 sayılı devlet memurları kanunuyla görev yapması gereken ama nedense yapmayanları seyredenleri düşündürtmeli ve herbiri en az çıplak maaş 2000 dolar alan bu personelle ilgili performansa dayalı sözleşmeli memuriyet getirilmeli. Aynı tür vakada telefonla kendini polis emniyet Müdürü diye tanıtanların , ekran çağrı görüntületiyle beraber savcılığa şikayet dilekçesi yazdım, ilgili karakolda ifade verdim memur ne yazdı bilmiyorum ama,savcılığın cevabı:(Yargıtay'ın falanca sayılı kararına göre yalan söylemek suç değildir. Takipsizlik)!!!!!! Şaka gibi değilmi?!..Devlet bu mu? Büyük Türkiye mi büyük .Israil'demiyiz biz acaba? 657 sayılı kanun iptal edilsin hukuk sistemi veyargı kökten değiştirilsin
