Sahte polis tuzağına 2 milyonluk vurgun: Jandarma 77 saat iz sürdü!

Muğla’nın Ula ilçesinde, 68 yaşındaki Gülfer Akkuş’u telefonla arayıp kendisini "polis memuru" olarak tanıtan ve "Altınlarınız kaçakçılık dosyasına karışmış" diyerek 2 milyon liralık vurgun yapan şüpheli Umut Can Kaleli (24) tutuklandı. 77 saatlik kamera kaydını didik didik eden jandarma ekipleri, dolandırıcının kaçış rotasını adım adım deşifre etti.

İddiaya göre, 19 Ocak'ta Gülfer Akkuş'u (68) telefonla arayan bir kişi, kendisini Muğla Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olarak tanıttı. Akkuş'a, evdeki altınların bir kaçakçılık dosyasıyla bağlantılı olduğunu ve parmak izi incelemesi yapılacağını söyleyen şüpheli, ziynet eşyalarını eve gelecek sivil polise teslim etmesini istedi.

Eve gelen şüpheliye yaklaşık 2 milyon lira değerindeki altınını teslim eden Akkuş, bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki 33 iş yerine ait 77 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Ekiplerce yapılan araştırmada, şüpheli Umut Can Kaleli'nin (24) olay yerine bir yolculuk paylaşım uygulaması üzerinden bulduğu araçla geldiği, altınları aldıktan sonra aynı yöntemle önce Denizli'ye, ardından Bodrum'a gittiği tespit edildi.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan Kaleli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının üzerinde yapılan aramada 2 cep telefonu ve sim kart ele geçirilirken, Akkuş'a ait altınlara ulaşılamadığı öğrenildi.

{relation id:1974924 slug:'muglada-zehir-tacirlerine-darbe-2025-yili-uyusturucu-bilancosu-nefes-kesti'}

{relation id:1974924 slug:'muglada-zehir-tacirlerine-darbe-2025-yili-uyusturucu-bilancosu-nefes-kesti'}

{relation id:1974304 slug:'muglada-deprem-oldu'}