Kuzey Kore, geliştirilmiş çok namlulu roketatar sisteminin test atışını yaptı Kim'den gövde gösterisi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, yeni teknolojiyle donanmış çok namlulu roketatar sisteminin test atışını izlediği bildirildi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore, geliştirilmiş çok namlulu roketatar sisteminin test atışını yaptı.

Test sırasında atılan dört roketin, fırlatma noktasından yaklaşık 358 kilometre mesafedeki hedefleri vurduğu belirtildi.

Atışı gözlemleyen Kuzey Kore lideri Kim, bu tatbikatın stratejik caydırıcılığın etkinliğini artırma açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kim, sisteme entegre edilen yeni özelliklere ilişkin, "En azından birkaç yıl içinde, başka hiçbir ülkenin bu tür bir teknolojiyi elde edemeyeceğinden ya da bu kapasiteye sahip olamayacağından eminim." diye konuştu.

Ülkenin askeri kapasitesinin güçlendirilmesinin iktidardaki Kore İşçi Partisinin "değişmez çizgisi" olduğunu ifade eden Kim, 9. Parti Kongresi'nde nükleer savaş caydırıcılığını daha da güçlendirmeye yönelik bir sonraki aşama planlarının açıklanacağını bildirdi.

