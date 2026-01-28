  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ellerine geçmemesi lazım: İşte çocukların en kolay yuttuğu cisim!
Ellerine geçmemesi lazım: İşte çocukların en kolay yuttuğu cisim!

Aebeveynlerin sık sık karşı karşıya kaldığı, çocukların evde oynadığı küçük parçalı ve mıknatıslı oyuncaklarla ilgili yaşanan vakaların ardından uzmanlardan uyarı geldi.

Foto - Ellerine geçmemesi lazım: İşte çocukların en kolay yuttuğu cisim!

Nusaybin ilçesinde yaşayan Peker ailesinin kızları Eda Peker, evde oyun oynarken farklı zamanlarda yuttuğu mıknatıslar, bağırsaklarında hasara neden oldu.

Foto - Ellerine geçmemesi lazım: İşte çocukların en kolay yuttuğu cisim!

BULANTI VE KUSMA ŞİKAYETİYLE HASTANELİK OLDU Peker’in mıknatıs yuttuğundan habersiz olan ailesi, karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleri üzerine kızlarını Nusaybin Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yapılan röntgende yabancı cisim tespit edilmesi üzerine Peker, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Foto - Ellerine geçmemesi lazım: İşte çocukların en kolay yuttuğu cisim!

"PARÇACIKLI OYUNCAKLARDAN VE PİLLERDEN UZAK TUTUN" Ufak parçacıklı oyuncakların özellikle 6 yaşından küçük çocuklara verilmemesi gerektiği konusunda aileleri uyaran Op. Dr. Mürsel Haspulat, “Basit görünen bir oyuncak çocuğumuzu ölümle burun buruna getirdi. Bu tür mıknatıslar bağırsaklarda birleşerek hayati risk oluşturabiliyor. Aileler özellikle kış aylarında çocuklarını küçük ve parçalı oyuncaklardan, pillerden ve sert gıdalardan uzak tutmalı. 4 yaşındaki Eda, karın ağrısı ve kusma şikayetiyle geldi. Normalde basit bir şekilde apandisit ya da bağırsak düğümlenmesi diye düşünebildiğimiz bir vakaydı.

Foto - Ellerine geçmemesi lazım: İşte çocukların en kolay yuttuğu cisim!

Ama sonrasında röntgenlerini çekip hızlıca ameliyata almamız gereken bir durumla karşı karşıya kaldık. Çünkü ailenin de fark etmediği şekilde 2-3 hafta içinde tane tane mıknatıs parçalarını yutmuş ve bu mıknatıs parçaları bağırsakları birbirine yaklaştırarak düğümlenmesine ve delinmesine neden olup çocuğun bağırsaklarının tıkanmasına neden olmuştu. Ameliyatta öncelikli karmaşık tabloyu tek tek çözerek delinmiş bağırsak kısımlarını onardık. 3 saat boyunca uğraştık, devamında ameliyatın ortasında röntgen çektik tekrar içeride başka bir parçacık var mı diye kontrol ettik. Bir tane kalmıştı, onu da çıkartıp ameliyatı tamamladık. Fakat çok ağır bir ameliyat olduğu ve genel durumu da bozulmuş olduğu için çocuğumuz 6 gün boyunca yoğun bakımda yatmak zorunda kaldı. Yoğun bakımda 3’üncü gününde çok şükür beslenmeye başladı, daha sonra da servisi aldık. Şu anda taburcu ettik. Çok iyi ve şanslı bir vaka olarak sonuçlandı. dedi.

Foto - Ellerine geçmemesi lazım: İşte çocukların en kolay yuttuğu cisim!

"ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELMESİNE NEDEN OLUYOR" Aileleri kesinlikle bu basit mıknatıslı oyuncaklar konusunda şiddetle uyaran Haspulat, "Farklı zamanlarda yutulduğunda ölümle burun buruna gelmesine neden olabiliyor.

Foto - Ellerine geçmemesi lazım: İşte çocukların en kolay yuttuğu cisim!

6 yaş öncesi çocuklara parçacıklı oyuncaklar, madeni paralar verilmemeli. Bu ay çok fazla madeni para yutmalar geldi, yemek borusunda takılı kalıp yine ölümcül tablolara yol açabiliyorlar. Leblebi gibi parçacıklı gıdaları bile ailelerin 6 yaşından küçük çocuklara vermemeleri gerekiyor" diye konuştu. kaynak: haber7

