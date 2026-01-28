Ellerine geçmemesi lazım: İşte çocukların en kolay yuttuğu cisim!

Ama sonrasında röntgenlerini çekip hızlıca ameliyata almamız gereken bir durumla karşı karşıya kaldık. Çünkü ailenin de fark etmediği şekilde 2-3 hafta içinde tane tane mıknatıs parçalarını yutmuş ve bu mıknatıs parçaları bağırsakları birbirine yaklaştırarak düğümlenmesine ve delinmesine neden olup çocuğun bağırsaklarının tıkanmasına neden olmuştu. Ameliyatta öncelikli karmaşık tabloyu tek tek çözerek delinmiş bağırsak kısımlarını onardık. 3 saat boyunca uğraştık, devamında ameliyatın ortasında röntgen çektik tekrar içeride başka bir parçacık var mı diye kontrol ettik. Bir tane kalmıştı, onu da çıkartıp ameliyatı tamamladık. Fakat çok ağır bir ameliyat olduğu ve genel durumu da bozulmuş olduğu için çocuğumuz 6 gün boyunca yoğun bakımda yatmak zorunda kaldı. Yoğun bakımda 3’üncü gününde çok şükür beslenmeye başladı, daha sonra da servisi aldık. Şu anda taburcu ettik. Çok iyi ve şanslı bir vaka olarak sonuçlandı. dedi.