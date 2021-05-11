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Mescid-i Aksa yanıyor! Mansur Yavaş'tan skandal İsrail hamlesi

Mansur Yavaş'ın başkanlık yaptığı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi Belpa tarafından İsrail Büyükelçiliği'nin 500 paketlik desteğinin kabul edilip bir de teşekkür belgesi verilmesi büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 14:42:00 -
Mescid-i Aksa yanıyor! Mansur Yavaş'tan skandal İsrail hamlesi

 Yeni akit/Ankara 

Mansur Yavaş'ın başkanlık yaptığı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi Belpa tarafından İsrail Büyükelçiliği'nin 500 paketlik desteğinin kabul edilip bir de teşekkür belgesi verilmesi büyük tepki çekti.



İsrail'in zulüm yaptığı bir dönemde böyle bir desteğin kabul edilmesine tepkiler dinmezken Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un paylaşımı dikkat çekti:

İşte o paylaşım:

'İsrail Büyükelçiliği, Ankara Büyükşehir belediyesi iftar programına 500 paket destek olmuş... Bu kadar düştüğünüzden haberimiz olsaydı Kahramankazan olarak size 1000 paket gönderirdik ! Bu utanç size yeter... #KimlerKimlerleBeraber

 

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