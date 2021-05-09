Mescid-i Aksa teşrik tekbirleri ile gerçek sahiplerine kavuştu
İki gündür siyonistlerin kuşatmasına direnen Filistinli Müslümanlar, terörist İsrail'in geri çekilmesinden sonra, teşrik tekbirleri ile Mescid-i Aksa'ya girdi. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa, 'Allah-u Ekber velil'lahilhamd' tekbiri ile yeniden gerçek sahiplerine kavuştu.
Yeniakit.com.tr
Siyonist İsrail güçlerinin Filistinli Müslümanlara yönelik iki gündür süren saldırılarına direnen Kudüslüler, teröristlerin geri çekilmesinden sonra teşrik tekbirleri ile Mescid-i Aksa'ya girdi.
Mescid-i Aksa gerçek sahiplerine kavuştu
Terörist İsrail, dün akşam Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara saldırmış, bu akşam da alçaklığını sürdürmüştü. İki gündür ses bombaları ve plastik mermilerle devam eden saldırılarda, 700'ü aşkın mazlum Müslüman yaralandı. Teröristler direniş karşısında geri çekildi. Filistinliler, teşrik tekbirleri ile Mescid-i Aksa'ya girdi.