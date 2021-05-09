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Dünya Mescid-i Aksa teşrik tekbirleri ile gerçek sahiplerine kavuştu
Dünya

Mescid-i Aksa teşrik tekbirleri ile gerçek sahiplerine kavuştu

İki gündür siyonistlerin kuşatmasına direnen Filistinli Müslümanlar, terörist İsrail'in geri çekilmesinden sonra, teşrik tekbirleri ile Mescid-i Aksa'ya girdi. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa, 'Allah-u Ekber velil'lahilhamd' tekbiri ile yeniden gerçek sahiplerine kavuştu.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 03:14:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Siyonist İsrail güçlerinin Filistinli Müslümanlara yönelik iki gündür süren saldırılarına direnen Kudüslüler, teröristlerin geri çekilmesinden sonra teşrik tekbirleri ile Mescid-i Aksa'ya girdi.

Mescid-i Aksa gerçek sahiplerine kavuştu

Terörist İsrail, dün akşam Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara saldırmış, bu akşam da alçaklığını sürdürmüştü. İki gündür ses bombaları ve plastik mermilerle devam eden saldırılarda, 700'ü aşkın mazlum Müslüman yaralandı. Teröristler direniş karşısında geri çekildi. Filistinliler, teşrik tekbirleri ile Mescid-i Aksa'ya girdi.

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Yorumlar

Ali Koçak

Şükürler olsun.,
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Haktan

Yakında İsrail ve Amerika helak olucak az kaldı
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