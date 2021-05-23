Mescid-i Aksa İmamı Sabri; İsrail, Gazze'de yenilmediğini ıspatlamaya çalışıyor!
Siyonist işgalcilerin bu sabah Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemelerine ilişkin açıklamada bulunan Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Siyonistlerin “Gazze Şeridi’ne açtığı savaşta yenilmediğini ispat çabası” dedi.
yeniakit.com.tr
Şeyh İkrime Sabri, işgal polisi himayesinde gerçekleştirilen baskınların yeniden başlamasının yol açacağı gerginlikten işgal rejiminin sorumlu olacağını belirterek, Mescid-i Aksa'ya yapılan baskının İsrail'in yenilmediğini ispat etme çabası olduğunu söyledi. Mescid-i Aksa Hatibi, bu sabah yeniden başlayan baskınların, işgalcilerin Mescid-i Aksa üzerinde emelleri olduğunu gösterdiğine dikkat çekti.