Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri: "İsrail Kudüs'te meşru yönetim değil işgalci güçtür"

KUDÜS (AA) - Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, İsrail devletinin Kudüs'te meşru yönetim değil işgalci bir güç olduğunu, dolayısıyla uluslararası hukuka aykırı hareket ettiğini söyledi.



Şeyh Sabri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evinin önünde kendisine destek için gösteri düzenlemek isteyen Filistinlilerin İsrail polisince engellenmesi üzerine bir basın açıklaması yaptı.



Dünyada İsrail hariç hiçbir ülkenin insanları ibadet alanlarından uzaklaştırmadığını belirten Şeyh Sabri, "İsrail dışında hiçbir ülke insanları mabetlerden uzaklaştırmıyor. Neden? Çünkü İsrail Kudüs'te meşru yönetim değil işgalci güçtür. Dolayısıyla bu uzaklaştırma politikasına karşı susmamız mümkün değildir. Bu politikalar insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırıdır." dedi.



Şeyh Sabri, İsrail polisinin Kudüslülerin sesini susturmak istediğini ve göstericilerin namaz kılmasını dahi engellediğini belirterek, "İsrail polisleri evimin etrafını kuşattı ve göstericilere buranın yasaklı bölge olduğunu söyledi. Bu, medeni bir davranış olmadığı gibi uluslararası hukuka da aykırıdır." ifadelerini kullandı.



İsrail'in Filistinlilerin tek bir adım dahi atmasına ve seslerini yükseltmesine izin vermediğini vurgulayan Şeyh Sabri, "Ancak biz Mescid-i Aksa'nın iman ve akidemizin bir parçası olduğunu bir kere daha vurguluyoruz. Aksa'yı bedeli ne olursa olsun savunmaya devam edeceğiz." dedi.



Şeyh Sabri, İsrail polisinin kullandığı şiddet ve saldırganlığın Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya olan bağlılığını arttıracağının altını çizerek, "Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya egemen olmasına izin vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

- Şeyh Sabri'ye bir hafta Aksa'dan uzaklaştırılma cezası verilmişti

Eski Kudüs-Filistin Müftüsü olan ve halihazırda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini de yürüten Şeyh Sabri, 29 Mayıs'ta İsrail polisi tarafından evine düzenlenen baskınla gözaltına alınmıştı.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Yafa (El Halil) Kapısı'nda bulunan polis merkezine götürülerek kısa süre gözaltında tutulan Şeyh Sabri, "halkı İsrail'e karşı tahrik etmek ve kışkırtmak" iddiasıyla suçlanmıştı.



Bir hafta Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılma cezası verildikten sonra aynı gün serbest bırakılan Şeyh Sabri'den, 3 Haziran Çarşamba günü yeniden ifade vermeye gelmesi istenmişti.

İsrail polisi, bu sabah Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri'ye destek amacıyla evinin önünde düzenlenmek istenen gösteriye engel olmuştu.



