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Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri serbest bırakıldı

Şeyh Sabri'ye bir hafta Harem-i Şerif'ten uzaklaştırılma cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-05-29 16:45:37 -
Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri serbest bırakıldı

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail güçlerince gözaltına alınan Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri serbest bırakıldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Yafa (El Halil) Kapısı'nda bulunan polis merkezine götürülerek kısa süre gözaltında tutulan Şeyh Sabri, "halkı İsrail'e karşı tahrik etmek ve kışkırtmak" iddiasıyla suçlandı.

Bir hafta Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılma cezası verilen Şeyh Sabri serbest bırakılırken, çarşamba günü yeniden ifade vermeye gelmesi istendi.

Şeyh Sabri, öğleden sonra Doğu Kudüs'ün Es-Suvvane Mahallesi'nde bulunan evine baskın düzenleyen İsrail güçlerince gözaltına alınmıştı.

İsrail makamları, ocak ayında da kısa süreliğine gözaltına alınan eski Kudüs-Filistin Müftüsü ve halihazırda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini yürüten Şeyh Sabri'ye 4 ay boyunca Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılma cezası vermişti.

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