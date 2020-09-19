Mescid-i Aksa için flaş çağrı

Lübnan merkezli Uluslararası Kudüs Vakfı, fanatik Yahudilerin Yahudi bayramlarında Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarının önlenmesi çağrısı yaptı.

Kudüs Vakfı Başkanı Ahmed Ebu Halebiyye, Gazze Şeridi'nde konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Fanatik Yahudileri püskürtmek için Kudüs halkı Aksa'da kalacak

Ebu Halebiyye, yaptığı basın toplantısında, Yahudi bayramını bahane edip Mescid-i Aksa'ya baskın yapmak isteyen fanatik Yahudileri püskürtmek için Kudüs halkını bugünden itibarıyla Aksa'ya gidip orada kalmaya çağırdıklarını bildirdi.

"Tehlikeli bir adım"

Vakıf Başkanı, Yahudilerin Sukot Bayramı (Çardaklar Bayramı) ve Yom Kippur'u (Kefaret günü) bahane edip Mescid-i Aksa'da ayin yapmalarınının tehlikeli bir adım olduğunu belirtti.

"Mescid-i Aksa'nın yıkılmasına zemin hazırlıyorlar"

Vakıf Başkanı Ebu Halebiyye, bu tür ayinler ile buranın Yahudiler için manevi bir merkez durumuna getirilerek Mescid-i Aksa'nın yıkılmasına ve üzerine Yahudi tapınağı inşa edilmesine zemin hazırlanmaya çalışıldığına işaret etti.

Fanatik Yahudiler'den skandal baskın çağrıları!

İbrani takvimine göre, bu sene 18 Eylül'e denk gelen Yahudilerin en kutsal günü olduğu belirtilen Yom Kippur ve 27 Eylül'e kadar sürecek olan Sukot Bayramı nedeni ile fanatik Yahudiler, "Tapınak Tepesi" olarak adlandırdıkları Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın çağrılarında bulunuyor.

Müslümanların mabedine giriyorlar!

Önceden Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003 senesinden beri ise Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden işgalci İsrail'in tek taraflı kararı kapsamında polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, terörist İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayarak Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişlerin baskın olduğunu bildiriyor.

Müslümanların ilk kıblesinin altını kazıyorlar!

Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyan, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa Küllyesi altında Yahudiler kazı yapıyor.

Yahudiler, içinde Kubbetu's Sahra Camisi ile Kıble Mescidi'nin beraberinde müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında, Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğunu iddia ederek kazı çalışmaları yapıyor ve Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu ileri sürüyor.