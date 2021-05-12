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Dünya Mescid-i Aksa içerisindeki El Aksa Camii'nde bayram tekbirleri getiriliyor!
Dünya

Mescid-i Aksa içerisindeki El Aksa Camii'nde bayram tekbirleri getiriliyor!

İsrail'in baskın yaptığı Mescid-i Aksa sınırları içerisinde bulunan El Aksa Camii'nde Filistinli Müslümanlar bayram tekbirleri getirmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 21:58:00 - 2021-05-12 22:03:50

Mescid-i Aksa sınırları içerisinde bulunan El Aksa Camii'nde Filistinli Müslümanlar bayram tekbirleri getirmeye başladı.

Filistinli direniş grupları İsrail'e süre tanıdı

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail polisi, 6 ölü 45 yaralı olduğunu açıkladı

İsrail polisi, Kassam Tugayları tarafından yapılan roket saldırılarında 6 kişinin öldüğünü, 45 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

Filistinliler bayram tekbirleri getiriyor

Ramazan Bayramı öncesi İsraillilerin saldırılarını şiddetlendirdiği Filistinliler ise El-Aksa Camii'nde bayram tekbirlerini getirmeye başladı. 

 

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