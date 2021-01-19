Mesajı beğeni topladı! Murat Kekilli öyle bir paylaşım yaptı ki...

Sanatçı Murat Kekilli, sosyal medya hesabından "Demiştim size değil mi? Havanın da, yeryüzünün de bir sahibi var.Siz nizamı bozmayın, vicdanınızı satmayın yeter!" notuyla yaptığı bir paylaşım takdir topladı.

Kekilli yaptığı paylaşımdaki videoda, arkadaşıyla yaşadığı diyaloğu paylaştı. Kekilli, "Havanın bir sahibi var. Bombalamaya gerek yok. Nizamı bozmayın yeter. Barajlar yine dolar, keyfinize bakın" şeklindeki mesajı beğeni topladı.