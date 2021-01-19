  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mesajı beğeni topladı! Murat Kekilli öyle bir paylaşım yaptı ki...
Gündem

Mesajı beğeni topladı! Murat Kekilli öyle bir paylaşım yaptı ki...

Sanatçı Murat Kekilli, kar yağışıyla ilgili yaptığı bir paylaşımda verdiği mesaj beğeni topladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 23:19:00 -

Sanatçı Murat Kekilli, sosyal medya hesabından "Demiştim size değil mi? Havanın da, yeryüzünün de bir sahibi var.Siz nizamı bozmayın, vicdanınızı satmayın yeter!" notuyla yaptığı bir paylaşım takdir topladı.

Kekilli yaptığı paylaşımdaki videoda, arkadaşıyla yaşadığı diyaloğu paylaştı. Kekilli, "Havanın bir sahibi var. Bombalamaya gerek yok. Nizamı bozmayın yeter. Barajlar yine dolar, keyfinize bakın" şeklindeki mesajı beğeni topladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya, Türkiye'de yaşanan olayla ilgili dava açtı
Dünya

Rusya, Türkiye'de yaşanan olayla ilgili dava açtı

Rusya Soruşturma Komitesi Moskova Bölgelerarası Taşımacılık İdaresi Sözcüsü Elena Markovskaya, Bartın'da batan gemiyle ilgili olarak 'deniz ..
Dünyada sadece 3 ülkede var! Yeni bir çağ başlatacak
Teknoloji

Dünyada sadece 3 ülkede var! Yeni bir çağ başlatacak

Savunma sanayiinde büyük bir şahlanış gerçekleştiren Türkiye, elektromanyetik silah çalışmalarında da ciddi mesafe kat etti. "Bu teknolojiyi..
‘Türkiye destek verecek’ deyip Rusya’ya olay çağrıyı yaptılar: Askerlerinizi çekin
Dünya

‘Türkiye destek verecek’ deyip Rusya’ya olay çağrıyı yaptılar: Askerlerinizi çekin

Libya İçişleri Bakanı Ulusal Mutabakat Hükümeti Fethi Başağa, Moskova yönetimine flaş bir çağrıda bulunarak, "Rusya paralı askerler ayrılır..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay