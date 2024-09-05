Mesaj Özgür Özel’e mi? Tanju Özcan’dan her akşam kafayı çeken ayyaşlara ağır para cezası

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Instagram'dan bir parkta alkol alıp yerlere çöp atan 4 kişinin etrafta bıraktığı kirliliği paylaştı. Özcan paylaşımında, "İnsan demeye dilimin varmadığı 4 yaratık oturup sabaha kadar içmişler ve o şekilde de bırakıp kalkmışlar" dedi.

Bolu'nun CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya platformu Instagram'dan paylaşımda bulundu. Özcan bir parkta alkol alıp yerlere çöp atan 4 kişinin etrafta bıraktığı kirliliğin görüntülerini paylaştı. "İnsan demeye dilimin varmadığı 4 yaratık oturup sabaha kadar içmişler ve o şekilde de bırakıp kalkmışlar" diyen Özcan, şahısların tespit edildiğini ve haklarında her birine 39.797 TL idari para cezası kesildiğini söyledi.

Tanju Özcan paylaşımına şu notu düştü:

"Dün gece, sanayi bölgemizdeki küçük bir yeşil alanımızda, insan demeye dilimin varmadığı 4 yaratık oturup sabaha kadar içmişler ve o şekilde de bırakıp kalkmışlar.

Biz bu 4 kişiyi tespit ettik ve her birine 39.797 TL idari para cezası kestik. Ayrıca bunlar hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na da suç duyurusunda bulunacağım. Kanun açık, çevreyi kasıtlı olarak kirletmenin 2 yıla kadar hapis cezası var.

Vallahi siz kirletmeye devam ederseniz işin sonu hapishane de bitecek"

CHP Genel başkanı Özgür Özel’in “Her akşam arkadaşlarla kafayı çekerim. Ben içki içtiğimi gizlemem.” Diye haberlerinin çıkmasının ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ayyaşlara kestiği ceza ile gündem oldu.

Özel’in “Her akşam arkadaşlarla kafayı çekerim. Ben içki içtiğimi gizlemem" sözleri yeniakit.com.tr'de böyle haber olmuştu.