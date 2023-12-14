Mesai saatleri kısalacak! Çalışma süresi 4 güne mi düşecek?

Özellikle pandemi sonrası evden çalışma ve esnek çalışma modellerinin artmasıyla birlikte mesai saatlerinin uzunluğuyla ilgili tartışmalar yeniden gündeme geldi.. Peki mesai saatleri kısalacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye'de çalışma sürelerini kısaltacak yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Bakanlığın esnek çalışma, uzaktan çalışma ve hibrit çalışma modelleri üzerinde durduğunu belirtti. Bu modellerin, özellikle büyük şehirlerdeki trafik sorununu azaltarak çalışanların iş ve özel yaşantılarını daha etkili yönetmelerini sağlayabileceğini ifade etti.

Pandemi sürecinin iş dünyasında yarattığı dönüşümü vurgulayan Bayram, özellikle hizmet sektörü ve uzaktan çalışmaya uygun meslek gruplarında bu modellerin başarıyla uygulanabileceğini söyledi. İstanbul'da cuma günleri yaşanan trafik yoğunluğunun azalması ve uzaktan çalışmanın devam etmesi gibi örneklerle, bu modellerin avantajlarını gözler önüne serdi.

Türkiye'de ortalama çalışma süresinin 45 saat olduğunu hatırlatan Bayram, işverenlerin evden çalışma modelini benimseyerek maliyetleri düşürebileceğini ve çalışanların iş-yaşam dengesini iyileştirebileceğini belirtti. Avrupa'da haftalık çalışma sürelerinin 4 güne düşürüldüğü örnekleri de paylaşarak, Türkiye'nin benzer bir düzenlemeye gitmesinin işverenler açısından avantajlı olabileceğini dile getirdi.

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