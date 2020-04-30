Mesai başlıyor! Fenerbahçe’nin topbaşı yapacağı tarih belli oldu
Koronavirüs nedeniyle sportif faaliyetlere verilen ara sonrası, Fenerbahçe’nin 4 Mayıs Pazartesi günü saha antrenmanlarına başlayacağı açıklandı.
Fenerbahçe Kulübü, 4 Mayıs Pazartesi günü Can Bartu Tesisleri'nde antrenmanlara başlanacağını açıkladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sportif faaliyetlere verilen arada hazırlıklarını evde sürdüren Fenerbahçeli futbolcular, 4 Mayıs Pazartesi günü saha çalışmalarına başlayacak.
Antrenmanlar Samandıra’da gruplar halinde başlıyor
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde toplanacak futbolcular, gruplar halinde çalışacak.
Her grupta 4 futbolcu bulunacak ve oyuncular sahanın farklı bölgelerinde antrenman yapacak. Antrenmanını tamamlayan grubun ardından bir diğer gruptaki oyuncular, saha çalışmalarını gerçekleştirecek.