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Dünya Merzuki: Erdoğan her zaman bunu yaptı
Dünya

Merzuki: Erdoğan her zaman bunu yaptı

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'ın demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin davasına her zaman destek verdiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 23:24:00 -
Merzuki: Erdoğan her zaman bunu yaptı

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'ın demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin davasına her zaman destek verdiğini bildirdi.

Mursi Demokrasi Vakfı, 25 Ocak Devriminin 10. yılı münasebetiyle video konferans yöntemiyle "Ocak'tan Bu Yana 10 Yıl... Devrimin Kalbinde Mursi" konulu etkinlik düzenledi.

Etkinliğin katılımcılarından Merzuki, Mursi'nin Mısır'ın Arap dünyasındaki konumunu yeniden tesis etmek ve ülkeyi hukuk devleti haline getirmek için mücadele verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mursi'ye desteğinden de övgüyle söz eden Merzuki, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkesinde ve uluslararası alanda Mursi'nin davasını destekledi." ifadelerini kullandı.

Merzuki, "Mursi sonuçlarından korkmadan insani değerler için çabaladı ve ona karşı çıkmalarına rağmen demokrasiye bağlı kaldı. Her anlamda mükemmel bir insandı." dedi.

Mısır'da 30 yıllık Hüsnü Mübarek iktidarı 25 Ocak 2011'de başlayan halk ayaklanmasıyla son bulmuştu. 25 Ocak Devrimi'nin sembol isimlerinden olan ve demokratik yollarla Cumhurbaşkanlığına seçilen Muhammed Mursi, Temmuz 2013'teki kanlı askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Mursi, 17 Haziran 2019'da mahkeme salonunda hayatını kaybetmişti.

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