Merzifon'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meray uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada poşetlenmiş 1 kilo 570 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Polis ekiplerince araçta bulunan T.C. (48) gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı