Meryem Uzerli doğrulamıştı! Çok büyük vurgun yapıp iflas etti

İş dünyasında yaptıklarıyla değil, oyuncu Meryem Uzerli'yle arkadaşlığı sayesinde tanınan Can Ateş, 100 milyon doları alıp firar etmişti. 2019'da iflas eden şirketinin işlemleri ise yeni tamamlanabildi.

Martin-Martin, kurumsal şirketlerin sigorta işlerini yapan sigorta brokerliklerinden biriydi.

2001 yılında kurulmuştu. 100 kişilik ekibiyle piyasada ismini tanıtmaya çalışıyordu.

Independent Türkçe'den Cihan Arpacık'ın haberine göre; şirketin patronu Can Ateş, gazetelerin ekonomi sayfalarından değil magazin sayfalarından tanınıyordu.

Oyuncu Meryem Uzerli'nin arkadaşı olarak isim yaptı.

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İstanbul gecelerindeki bu pırıltılı yaşam, 2013'ten itibaren sönmeye başladı. O yıl ilk hacizler geldi, Ateş ofisini boşalttı.

Primleri ödemedi

Esasen sigorta komisyonculuğundan para kazanması gereken bu şirket, topladığı primlerinin hiçbirini sigorta şirketlerine yatırmamaya başlamıştı.



Yani müşteriler Can Ateş'e milyonlarca liralık sigorta primi ödemişti ancak ortada sigorta poliçesi yoktu.

Yapılan poliçeler de primler ödenmediği için tek tek iptal olmaya başlamıştı.

Bu durum, sigorta sektöründe bir krizin yaşanmasına da zemin hazırladı.

Şikayetler o kadar artmıştı ki Hazine Müsteşarlığı bu konuda sigorta şirketlerini uyaran bir sektör duyurusu bile yaptı.

Bu vurgun, sigorta brokerliğine bir yönetmelik kazandırdı. Tekrar böyle durumlarla karşılaşmak istemeyen dönemin Hazine Müsteşarlığı, "Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği" hazırlayarak uygulama sokmuştu.

Paralarla birlikte kaçtı, işlemleri yeni bitti

En sonunda Can Ateş, topladığı 100 milyon dolarla birlikte Türkiye'den kaçtı. Önce Meksika'ya ardından ABD'ye gitti. Şirketinin iflas kararını 2019 yılında, İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verildi ve iflas işlemleri başladı.

100 milyon dolarlık vurgunun ardından gelen iflasın işlemleri 3,5 yıl sonra bitti. İstanbul 1. İflas Dairesi, geçen günlerde mahkemeye bir yazı yazarak iflasın kapatılmasına karar verdi. Yani tasfiye sonuçlandı.

Kaçak Can Ateş'ten son iz geçtiğimiz nisan ayında geldi. Ateş, iş insanlarının New York'ta verdiği bir davete katılmış ve bazı iş insanlarıyla fotoğraflar çektirmişti.