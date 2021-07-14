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Medya Meryem İlayda Atlas Çetin kimdir? Meryem İlayda Atlas Çetin TRT Yönetim Kurulu Üyesi
Medya

Meryem İlayda Atlas Çetin kimdir? Meryem İlayda Atlas Çetin TRT Yönetim Kurulu Üyesi

Meryem İlayda Atlas Çetin kimdir? Meryem İlayda Atlas Çetin TRT Yönetim Kurulu Üyesi mi oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in yerine Mehmet Zahid Sobacı atandı. TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Prof. Dr. Ahmet Albayrak getirildi. TRT Yönetim Kurulu üyeleri de Resmi Gazete’de yayımlandı. Daha önce 7 olan TRT Yönetim Kurulu Üyeleri 9’a çıkartıldı. TRT Yönetim Kurulu Üyeleri arasında Meryem İlayda Atlas Çetin de yer aldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 09:52:00 - 2021-07-14 09:57:22
Meryem İlayda Atlas Çetin kimdir? Meryem İlayda Atlas Çetin TRT Yönetim Kurulu Üyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan kararla, TRT Genel Müdürlüğüne Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Ahmet Albayrak atandı.

TRT Yönetim Kurulu üyelerinin ataması da yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan TRT’nin yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Prof. Dr. Ahmet Albayrak, Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, Doç. Dr. Oğuz Göksu, Atakan Yılmaz, Mücahid Eker, Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin, Hilal Kaplan Öğüt, Meryem İlayda Atlas Çetin, Doç. Dr. Veysel Kurt.

Meryem İlayda Atlas

Meryem İlayda Atlas kimdir?

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni bitirdikten sonra derece ile girdiği Bilgi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Tarih bölümlerini tamamladı. (2004-2008). Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi’nde Tarih Bölümü’nde yüksek lisansa kabul edilen Atlas yine aynı bölümde öğretim asistanlığı yaptı (2008-2013). Toplumsal cinsiyet, kimlik politikaları, Türkiye’deki azınlıklar ve Türkiye’de uygulanan başörtü yasağı gibi konularda çalıştı ve birçok gazetede köşe yazarlığı yaptı. 2014’te yayın hayatına başlayan Lacivert dergisinin kurucu genel yayın yönetmenliği görevini üstlendi (2014-2018). Aynı zamanda kurucu editörlerinden biri olduğu Daily Sabah gazetesinde (2014-2018) op-ed editörlüğü ve köşe yazarlığı yaptı. 2018’de Daily Sabah’a yayın koordinatörü olarak atanan Atlas halen bu görevine ve köşe yazarlığına devam etmektedir.

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Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin kimdir? TRT Yönetim Kurulu Üyesi ne iş yayıyor?

Biyografi

Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin kimdir? TRT Yönetim Kurulu Üyesi ne iş yayıyor?

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