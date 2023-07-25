Merve ÖzaItın: Sosyal Medyada Influencer'larla Nasıl Reklam Yapılır?

ÖzaItın, Influencer reklamlarının artık önemli bir pazarlama yöntemi haline geldiğini belirterek şunları söylüyor: "Önemli firmalar, ürünlerini veya markalarını hedef kitlelerine ulaştırmak için Influencer reklamlarını tercih ediyorlar. Bu, yeni nesil reklamcılığın en etkili araçlarından biri haline geldi."



Bir Influencer olarak, markaların ürünlerini veya hizmetlerini takipçilere tanıtma sürecini de anlatan ÖzaItın, şu açıklamaları yapıyor: "Bir marka, benimle iletişime geçerek ürününü kullanmamı ve takipçilerime paylaşmamı istiyor. Ürünü kullanarak deneyimlerimi ve düşüncelerimi takipçilerimle samimi bir şekilde paylaşıyorum. Bu şekilde, ürünle ilgilenen takipçilerin ürüne olan ilgisini artırıyor ve satışları olumlu yönde etkiliyor."



Ancak Influencer reklamlarının sadece satış odaklı düşünülmemesi gerektiğini de vurgulayan ÖzaItın, bazı firmaların sadece markalarını duyurmak için Influencer reklamlarına başvurduğunu belirtiyor. ÖzaItın, marka farkındalığını artırmak amacıyla yapılan bu tür reklamların da büyük bir önem taşıdığını ifade ediyor. Influencer reklamlarının maliyetlerine de değinen ÖzaItın, "Kitlesi yüksek olan Influencer'larla yapılan bu çalışmanın maliyetleri milyonları bulabiliyor." diyerek, büyük markaların Influencer reklamlarına yatırım yaptığını ve bu yatırımların kendileri için karşılığını aldıklarını belirtiyor.