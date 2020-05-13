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Spor

Merve Atlıer, yeniden Eczacıbaşı VitrA’da

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 sezonu kadrosuna altyapısından yetişen Merve Atlıer’i dahil etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 16:18:40 -
Merve Atlıer, yeniden Eczacıbaşı VitrA’da

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 sezonu kadrosuna altyapısından yetişen Merve Atlıer’i dahil etti.


Yeni sezon için transfer çalışmalarını yürüten Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, geçtiğimiz sezon Karayolları Spor Kulübü’nde oynayan Merve Atlıer’i transfer etti. Konuyla ilgili konuşan Takım Menajeri Nalan Ural, "Altyapımızdan yetişen ve geçtiğimiz sezon Karayolları’nda kiralık oynayan Merve Atlıer, kulübümüze geri dönüyor. Merve’nin bu sezonki kadromuzda daha da çok gelişim göstererek bize önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.



Merve Atlıer kimdir?


2000 yılında Bursa’da doğan Merve Atlıer, 1,91 cm boyunda ve orta oyuncu pozisyonunda görev yapıyor. Küçük yaşlarda voleybola başlayan oyuncu ilk kulübü olan Nilüfer Belediyespor’dan Eczacıbaşı Spor Kulübü’ne 14 yaşında transfer oldu. Altyapı milli takımlarında birçok kez milli formayı terletmiş olan Merve, 18 yaşında Eczacıbaşı VitrA A Takımı’na yükseldi.



Kulüp Başarıları


2016 Genç Kızlar Türkiye şampiyonluğu


2016 Yıldız Kızlar Türkiye ikinciliği


2018 Genç Kızlar Türkiye üçüncülüğü


2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu


2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülüğü


2019 AXA Sigorta Kupa Voley şampiyonluğu


2019 Genç Kızlar Türkiye ikinciliği



Milli Takım Başarıları


2014 Küçük Kızlar Balkan şampiyonluğu


2015 Yıldız Kızlar Balkan ikincisi


2015 Küçük Kızlar Balkan şampiyonluğu


2016 Yıldız Kızlar Balkan ikincisi


2017 U19 Balkan ikincisi


2017 U18 Dünya Şampiyonası 4.cülüğü


2018 U19 Avrupa 4.cülüğü


2018 U19 Balkan ikincisi


2019 U19 Balkan şampiyonluğu


2019 U20 Dünya Şampiyonası 4.cülüğü



Bireysel Başarılar


2019 Vestel Venus Gururla Yerli Özel Ödülü


2019 U20 Dünya Şampiyonası - En iyi orta oyuncu

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