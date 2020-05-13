Merve Atlıer, yeniden Eczacıbaşı VitrA’da
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 sezonu kadrosuna altyapısından yetişen Merve Atlıer’i dahil etti.
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 sezonu kadrosuna altyapısından yetişen Merve Atlıer’i dahil etti.
Yeni sezon için transfer çalışmalarını yürüten Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, geçtiğimiz sezon Karayolları Spor Kulübü’nde oynayan Merve Atlıer’i transfer etti. Konuyla ilgili konuşan Takım Menajeri Nalan Ural, "Altyapımızdan yetişen ve geçtiğimiz sezon Karayolları’nda kiralık oynayan Merve Atlıer, kulübümüze geri dönüyor. Merve’nin bu sezonki kadromuzda daha da çok gelişim göstererek bize önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.
Merve Atlıer kimdir?
2000 yılında Bursa’da doğan Merve Atlıer, 1,91 cm boyunda ve orta oyuncu pozisyonunda görev yapıyor. Küçük yaşlarda voleybola başlayan oyuncu ilk kulübü olan Nilüfer Belediyespor’dan Eczacıbaşı Spor Kulübü’ne 14 yaşında transfer oldu. Altyapı milli takımlarında birçok kez milli formayı terletmiş olan Merve, 18 yaşında Eczacıbaşı VitrA A Takımı’na yükseldi.
Kulüp Başarıları
2016 Genç Kızlar Türkiye şampiyonluğu
2016 Yıldız Kızlar Türkiye ikinciliği
2018 Genç Kızlar Türkiye üçüncülüğü
2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu
2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülüğü
2019 AXA Sigorta Kupa Voley şampiyonluğu
2019 Genç Kızlar Türkiye ikinciliği
Milli Takım Başarıları
2014 Küçük Kızlar Balkan şampiyonluğu
2015 Yıldız Kızlar Balkan ikincisi
2015 Küçük Kızlar Balkan şampiyonluğu
2016 Yıldız Kızlar Balkan ikincisi
2017 U19 Balkan ikincisi
2017 U18 Dünya Şampiyonası 4.cülüğü
2018 U19 Avrupa 4.cülüğü
2018 U19 Balkan ikincisi
2019 U19 Balkan şampiyonluğu
2019 U20 Dünya Şampiyonası 4.cülüğü
Bireysel Başarılar
2019 Vestel Venus Gururla Yerli Özel Ödülü
2019 U20 Dünya Şampiyonası - En iyi orta oyuncu