Mertens’ten sevinçli haber!
Sakatlığı nedeniyle bir süredir oynayamayan Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Adana Demirspor maçıyla formasına kavuşacak.
Süper Lig'de yakaladığı 14 maçlık galibiyet serisi Konyaspor maçında sona eren Galatasaray, bir süredir takımdan ayı kalan Mertens'in dönüş sürecini hızlandırmak için seferber olmuştu.
Güzel haber!
Son olarak sarı-kırmızılıların 5 Şubat tarihinde sahasında Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada forma giyen ve yaşadığı sakatlık nedeniyle Kasımpaşa ve Konyaspor karşılaşmalarını kaçıran Dries Mertens'ten güzel haber geldi.
Milli arada fiziksel çalışmalarda bulunacak
Galatasaray sağlık ekibinin Adana Demirspor maçına yetiştirmek için yoğun mesai harcadığı Mertens, maçta süre alacak duruma geldi. Milli takım arasında bireysel olarak fiziksel çalışmalarda bulunacak 35 yaşındaki yıldız futbolcu, Okan Buruk'un şans vermesi halinde Adana Demirspor karşılaşmasında sahada olacak.
Bu sezon Galatasaray forması altında 22 karşılaşmada görev alan deneyimli futbolcu, rakip filelere 6 gol bıraktı. Mertens, söz konusu maçlarda 1.539 dakika sahada kalırken 3 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.
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