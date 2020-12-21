Mert Turak kimdir, nerelidir? Mert Turak hayatı biyografisi

Kuruluş Osman dizisi yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Son bölümlerinde Ertuğrul Bey’in ölüm döşeğinde olması nedeniyle Kayı Obası’nda bey savaşları ayyuka çıktı. Bir yandan Osman Bey ve destekçisi Bamsı Bey, Selcan Hatun, Bala Hatun ile Ayşegül bir tarafdan Savcı Bey ile Dündar Bey, Hazal Hatun ve diğerleri. İzleyici Ertuğrul Bey’in yerine kimin geçeceğini merak ederken Kuruluş Osman’a yeni transferler de gelmeye devam ediyor. Mert Turak’ın dizinin oyuncu kadrosuna dahil olduğu açıklandı. Peki Mert Turak kimdir, nerelidir?

Mert Turak kimdir?

Mert Turak, 29 Mart 1980 tarihinde İzmir’de doğdu Aslen Malatyalı olan Mert Turak Makedonya asıllı annenin oğludur. Annesi vergi memuru olan Mert Tural’ın babası da öğretmendir. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan Mert Turak, sonrasında İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi'nde ileri oyunculuk dalında yüksek lisans yapmıştır.

Yılan Hikayesi, Gece Martıları, Cesur Kuşku, Size Baba Diyebilir Miyim?, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir, Maki, Komiser Nevzat, Şöhret Okulu, Hamileyim Hamile, Babalar ve Evlatlar, Beni Böyle Sev, Yeşil Deniz ve Mucize gibi yapımlarda rol alan Mert Turak, Mucize 2 Aşk adlı sinema filminde Aziz karakterine hayat vermişti. Mert Turak, 1.73 metre boyunda, 66 kilo ve Koç burcudur.

Mert Turak'ın rol aldığı tiyatro oyunları:

2012 – Ateşli Sabır (Postacı) – İstanbul Şehir Tiyatrosu

2010 – Romeo ve Juliet – İstanbul Şehir Tiyatrosu

2010 – Sen Olmak Nedir? – Tiyatro Halt

2010 – Kafes (oyun) – İstanbul Şehir Tiyatrosu

2009 – Cabaret – İstanbul Şehir Tiyatrosu

2008 – Leonce ile Lena – İstanbul Şehir Tiyatrosu

2008 – Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz – İstanbul Şehir Tiyatrosu

2005 – Eskici Dükkanı – İstanbul Şehir Tiyatrosu

2005 – Kantocu – İstanbul Şehir Tiyatrosu

2003 – Hamlet – İstanbul Şehir Tiyatrosu

Mert Turak’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Mucize 2: Aşk (Aziz) (Sinema Filmi)

2018 – Babamın Ceketi (Ferhat) (Sinema Filmi)

2014 – Mucize (Aziz) (Sinema Filmi)

2014 – Yeşil Deniz (Maggavyer Süleyman) (TV Dizisi)

2013 – Beni Böyle Sev (Nezih) (TV Dizisi)

2012 – Babalar Ve Evlatlar (TV Dizisi)

2011 – Başrolde Aşk (Aytek) (TV Dizisi)

2009 – Hamileyim Hamile (Tarık) (Sinema Filmi)

2007 – Şöhret Okulu (TV Dizisi)

2007 – Komiser Nevzat (Çiroz) (TV Dizisi)

2005 – Maki (Ahmet) (TV Dizisi)

2004 – Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (TV Dizisi)

2004 – Size Baba Diyebilir Miyim? (TV Dizisi)

2001 – Cesur Kuşku (TV Dizisi)

2000 – Gece Martıları (Kısa Film)

1999 – 2001 – Yılan Hikayesi (Komiser) (TV Dizisi)