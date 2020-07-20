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Spor

Mert Hakan Yandaş Sivasspor'a veda etti

Süper Lig’in 33. Haftasında Sivasspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Mücadelede Sivasspor 2-0 yendiği maçın ardından futbolcu Mert Hakan Yandaş, Sivasspor’dan ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 07:53:00 - 2020-07-20 07:55:11
Mert Hakan Yandaş Sivasspor'a veda etti

Fenerbahçe ile anlaştığı ileri sürülen DG Sivasspor’un futbolcusu Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından veda paylaşımda bulundu.

"Hepinizi çok seviyorum, teşekkürler Yiğidolar"

Yandaş, paylaşımında "Bugün takımımız için önemli olduğu gibi benim adıma da duygusal bir maçtı. Kazanmanın verdiği sevinç kadar bu statta Sivasspor formasıyla son kez sahaya çıkmanın burukluğunu yaşadım. 3 yıl boyunca tattığım her duyguyu çok özleyeceğim, hepinizi çok seviyorum, teşekkürler Yiğidolar" sözlerini kullandı.

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