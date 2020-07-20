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Spor

Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de kaç numaralı formayı giyecek?

Mert Hakan'ın önümüzdeki sezon Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıklanmıştı. Mert Hakan Yandaş'ın Sarı-lacivertli takımda kaç numaralı formayı giyeceği merak edilenler arasındaydı. Bugün Mert Hakan’ın giyeceği forma numarası da belli oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 09:49:00 -
Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de kaç numaralı formayı giyecek?

Sivasspor’un başarılı teknik direktörü Çalımbay "Mert Hakan, gelecek sezon Sivasspor’da olmayacak. O iş bitti" diye konuştu. Çalımbay Mert Hakan'ın takımını açıklamasının ardından Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'de giyeceği forma numarası da belli oldu.

Mehmet Ekici ile yollar ayrılıyor

Mert Hakan Yandaş, geçen hafta oynanan ve Sivasspor’un 2-1 kazandığı maçın ardından Emre Belözoğlu’un formasını almıştı.

Yıldız futbolcunun, Fenerbahçe’de bu sezon futbolu bırakacak olan Emre’nin 5 numaralı formasını giyeceği ileri sürülmüştü. Ancak bunun doğru olmadığı, Mert Hakan’ın Sivasspor’da olduğu gibi Sarı-lacivertlilerde de 8 numarayı sırtında taşıyacağı öğrenildi.

Fenerbahçe’de şu anda 8 numaralı formayı Mehmet Ekici giyiyor. Bu gelişme, sözleşmesi bitecek olan Ekici ile yolların ayrılacağı şeklinde yorumlandı.

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