  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 30 bini geçti

TÜBİTAK'a personel alımı

TOKİ 81 ilde 154 millet bahçesi yapacak

İstanbul Adliyesi 15 Haziran sonrasına hazırlanıyor

Sıcağa ve kuruluğa duyarlı olan Kovid-19'un yayılımı yazın azalabilir
için kalan
Aktüel

Mert Aslan Presents başlıyor

Mert Aslan’ın seçkisiyle heyecan verici tasarım markaları Morhipo.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 11:18:53 -
Mert Aslan Presents başlıyor

Mert Aslan’ın seçkisiyle heyecan verici tasarım markaları Morhipo.com’da modaseverlerle buluşuyor.



Her sezon moda editörü Mert Aslan’ın özenle seçtiği tasarım markalarıyla gerçekleştirilen alışveriş şenliği Mert Aslan Presents bu yıl Morhipo.com’da.


Aksesuardan çocuk giyime geniş yelpazedeki markaların bir araya geldiği projede, seçkin tasarım ürünleri Morhipo.com kullanıcılarının beğenisine sunulacak.


Yapılan bilgilendirmede; Madam Malachite’in doğu-batı kültürünü bir araya getiren renkli çantaları; Ninon, Reian Jewellery ve Bendis’in göz alıcı aksesuarları; Fiolas’ın ferahlatan kokuları; Tullaa’nın el işçiliğiyle dokunan doğal çantaları ve Pinolini’nin çocuklara özel hem şık hem doğal kıyafetleri Mert Aslan Presents’ta yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı