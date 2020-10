Mersis no nedir, mersis no sorgulama, mersis sorgulama, mersis numarası nedir, mersis no nasıl alınır, mersis giriş ile kayıt nasıl yapılır? İşte, MERSİS yani Merkezi Sicil Kayıt Sistemi üzerinden Ticaret sicil işlemlerinizi ait başvuru ve firma sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. İşte Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ne ilişkin haberin detayları.