Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) şirketlerin kayıt tescil, değişiklik başta olmak üzere ticaret sicil işlemlerine ait başvuru ya da iptal işlemlerinin internet ortamda gerçekleştirilen bir portaldır. İşlemlerinizi sıra beklemeden online mersis üzerinden gerçekleştirerek zamandan tasarruf edebilirsiniz.

MERSİS kayıt Mersis üye nasıl olunur?

Mersis girişi nasıl yapılır? Mersis nasıl kullanılır? Soruları kullanıcılar tarafından zaman zaman sorgulanmakta. Mersis girişi yapmak için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Merkezi Sicil Kayıt Sistemi sayfasına giriş yapılmalıdır. Mersis girişi için tıklayınız.

Mersis sayfasına giriş yaptıktan sonra yapılması gereken sayfanın sağ üst köşesinde bulunan Giriş sekmesi seçilir ve “Üye Ol” sekmesi tıklanır. Açılan pencereden T.C kimlik numarası ya da Pasaport numarası girilerek Mersis kaydı yapılır.

TC kimlik numarası ile Mersis kayıt nasıl yapılır?

Mersis’e T.C Kimlik numarası ile kayıt yapacaklar şu işlemleri yapması gerekecektir. İlk yapılması gereken T.C kimlik numarası girilmelidir. Bunun yanında kimlik cüzdanı seri no ve nüfus cüzdanı numarası girilir. Bu kısımlar doldurulduktan sonra yapılması gereken KPS’den Onayla butonu tıklamak olacaktır.

Pasaport no ile Mersis kayıt nasıl yapılır?

Pasaport no ile Mersis üye olmak için izlenecek yollar şunlardır:

Pasaport no numarası girilir. Uyruğu, e posta adresi girildikten sonra adı soyadı girilir ve Mersis şifresi belirlenir. Son olarak da telefon numarası girilir ve kaydet sekmesi tıklanılır.

Mersis giriş

Mersis girişi yapmak için oluşturulan üye bilgileri üzerinden Mersis girişi sağlanır. Mersis girişi çin e devlet üzerinden giriş yapılabileceği gibi mersis hesabı üzerinden, e imza ve mobil imza uygulaması ile de mersis girişi sağlanır. Mersis girişi için tıklayınız.

E devlet Mersis girişi

Mersis giriş e devlet üzerinden giriş yapmak isteyenler bu işlemi ilk defa yapacaklarsa ilgili uygulama üzerinden girişlerini sağlamaları gerekmektedir. E devlet mersis girişi için tıklayınız.

Mersis üzerinden giriş

Mersis üzerinden giriş yapmak için mersis sayfası üzerinde bulunan giriş sekmesi tıklanır. Açılan pencereden Mersis hesabı sekmesi tıklanır ve mersis üye kaydı oluşturulurken kullanıcı adı ve şifre yardımıyla mersis girişi sağlanır.

E imza ile mersis girişi nasıl yapılır?

Mersis girişi yapmak için bir diğer yöntem e imza ile giriş yöntemidir. Burada dikkat edilmesi gereken husus e imza ile mersise giriş yaptıktan sonra bu sistem üzerinden yapacağınız tüm işlemler hukuki sorumluluk kapsamındadır. E imza ile mersis girişi yapmak için tıklayınız.

Mersis e imza girişi yapmak için cihazlar kısmı, sertifikalar ve pin kodu girildikten sonra giriş sekmesi tıklanır.

Mobil imza ile mersis girişi

Mobil imza uygulaması ile de mersis girişi yapılır. Burada da aynen e imzada olduğu gibi yapılacak tüm işlemler hukuki sorumluluk taşımaktadır. Mobil imza ile mersis girişi yapabilmek için TC kimlik numarası, cep telefonu numarası ile giriş yapılabilmektedir.

Mersis sayfası üzerinde Kullanma klavuzu, belge doğrulama ve kimlik bilgilerim üzerinden kayıtlı, şirket-ticari işletme bilgisi görüntüleme seçenekleri bulunmaktadır. Bu kısımlar tıklanılarak da istediğiniz bilgilere ulaşmanız mümkün olacaktır.

Üzerime kayıtlı şirket var mı?

Zaman zaman hayali şirket kurma, sahte isimler üzerinden şirket kurulup dolandırılması haberleri duyulmakta. Bir başkasının kimlik bilgileri üzerinden sahte şirket açılması sonrası çok sayıda vatandaş mağdur olmakta. Bunun için vatandaşlar zaman zaman kendi üzerlerine şirketin olup olmadığı sorgulama gereği duymakta. İşte Mersis üzerinden üzerinize kayıtlı şirketin olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Bunun için yapılması gereken Mersis firma sorgulama sayfasına gitmek olmalıdır. Mersis firma sorgulama yapmak için tıklayınız.

Burada kimlik bilgilerinizi doldurmak suretiyle üzerinize firma olup olmadığını öğrenebilirsiniz.