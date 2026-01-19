Avrupa’da casus rahibeler alarmı!

Belarus’taki Aziz Elizabeth Manastırı’na bağlı rahibelerin, Avrupa Birliği ülkelerinde kiliseleri kullanarak Rusya lehine propaganda ve istihbarat faaliyeti yürüttüğü iddiası İsveç’te büyük tartışmaya sebep oldu. İsveç Kilisesi, rahibelerin gelirlerini “Rus savaş makinesine” aktardığını öne sürerken, olay Avrupa basınında manşetlere taşındı.

NOEL ZİYARETİYLE BAŞLADI, SKANDALA DÖNÜŞTÜ

Geçtiğimiz Noel döneminde Stockholm yakınlarındaki Täby banliyösünde bulunan bir kilisede el işi ürünler satan rahibeler, ilk bakışta sıradan bir dini ziyaretçi izlenimi verdi. Ancak İsveç Kilisesi’nin daha sonra yaptığı uyarı, olayın seyrini tamamen değiştirdi.

Kilise yönetimi, söz konusu rahibelerin Belarus merkezli Aziz Elizabeth Manastırı’na bağlı olduğunu ve bu yapının Ukrayna’nın işgalini açıkça desteklediğini ileri sürdü.

‘RUS SAVAŞ PROPAGANDASI İÇİN PARA TOPLADILAR’ İDDİASI

İsveç Kilisesi tarafından yapılan açıklamada, rahibelerin kiliselerde topladığı bağışların ve satış gelirlerinin, Rus milliyetçiliği ve savaş propagandası için kullanıldığı iddia edildi. Ayrıca rahibelerin, Ukrayna’daki Rus işgal güçlerinin simgesi haline gelen “Z” işaretiyle poz verdikleri öne sürüldü.

Bu iddialar sonrası İsveç basınında yer alan haberlerde, rahibelerin 20’ye yakın kiliseye sızdığı ve dini etkinlikler üzerinden Rusya lehine finansal kaynak oluşturulduğu savunuldu.

KİLİSE PAPAZI: KANIT YOK

Olayın merkezindeki kilisenin papazı Michael Oreimo ise casusluk suçlamalarına karşı çıktı. Oreimo, medyada yer alan iddiaların ciddi kanıtlara dayanmadığını savunarak, rahibelerin dini faaliyet dışında bir amaç güttüğüne dair somut delil bulunmadığını söyledi.

Ancak bu açıklama, kamuoyunda tepkilere neden oldu ve Oreimo eleştirilerin hedefi haline geldi.

Kaynak: The Telegraph