İşte akraba evliliğinin en çok olduğu iller! Bu sefer ikinci şaşırttı!
Akraba evliliği Anadolu insanında hala yaygın olarak başvurulan bir yöntem olarak öne çıkıyor. Peki en çok akraba evliliği olan iller hangileri?
TÜİK AKRABA EVLİLİĞİNİN EN FAZLA OLDUĞU İLLERİ AÇIKLADI! Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2024 yılına ait verileri, bu evlilik biçiminin hâlâ belirli bölgelerde yaygınlığını koruduğunu ortaya koyuyor.
Yıl boyunca ülke genelinde on binlerce evlilik gerçekleşirken, bunların hatırı sayılır bir kısmı akraba bireyler arasında yapıldı.
İŞTE AKRABA EVLİLİKLERİNİN EN FAZLA YAŞANDIĞI İLLER!
20) MUŞ
19) AĞRI
18) KOCAELİ
17) ADIYAMAN
16) ANTALYA
15) KAHRAMANMARAŞ
14) BATMAN
13) KONYA
12) ŞIRNAK
11) BURSA
10) MERSİN
9) HATAY
8) ANKARA
7) ADANA
6) VAN
5) MARDİN
4) DİYARBAKIR
3) GAZİANTEP
2) İSTANBUL
1) ŞANLIURFA/ derleyen: haber7
