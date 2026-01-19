  • İSTANBUL
Hayat-Aktüel
24
Yeniakit Publisher
İşte akraba evliliğinin en çok olduğu iller! Bu sefer ikinci şaşırttı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İşte akraba evliliğinin en çok olduğu iller! Bu sefer ikinci şaşırttı!

Akraba evliliği Anadolu insanında hala yaygın olarak başvurulan bir yöntem olarak öne çıkıyor. Peki en çok akraba evliliği olan iller hangileri?

1
#1
Foto - İşte akraba evliliğinin en çok olduğu iller! Bu sefer ikinci şaşırttı!

TÜİK AKRABA EVLİLİĞİNİN EN FAZLA OLDUĞU İLLERİ AÇIKLADI! Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2024 yılına ait verileri, bu evlilik biçiminin hâlâ belirli bölgelerde yaygınlığını koruduğunu ortaya koyuyor.

#2
Foto - İşte akraba evliliğinin en çok olduğu iller! Bu sefer ikinci şaşırttı!

Yıl boyunca ülke genelinde on binlerce evlilik gerçekleşirken, bunların hatırı sayılır bir kısmı akraba bireyler arasında yapıldı.

#3
Foto - İşte akraba evliliğinin en çok olduğu iller! Bu sefer ikinci şaşırttı!

İŞTE AKRABA EVLİLİKLERİNİN EN FAZLA YAŞANDIĞI İLLER!

#4
Foto - İşte akraba evliliğinin en çok olduğu iller! Bu sefer ikinci şaşırttı!

20) MUŞ

#5
Foto - İşte akraba evliliğinin en çok olduğu iller! Bu sefer ikinci şaşırttı!

19) AĞRI

#6
Foto - İşte akraba evliliğinin en çok olduğu iller! Bu sefer ikinci şaşırttı!

18) KOCAELİ

#7
Foto - İşte akraba evliliğinin en çok olduğu iller! Bu sefer ikinci şaşırttı!

17) ADIYAMAN

#8
Foto - İşte akraba evliliğinin en çok olduğu iller! Bu sefer ikinci şaşırttı!

16) ANTALYA

#9
Foto - İşte akraba evliliğinin en çok olduğu iller! Bu sefer ikinci şaşırttı!

15) KAHRAMANMARAŞ

#10
Foto - İşte akraba evliliğinin en çok olduğu iller! Bu sefer ikinci şaşırttı!

14) BATMAN

#11
Foto - İşte akraba evliliğinin en çok olduğu iller! Bu sefer ikinci şaşırttı!

13) KONYA

#12
Foto - İşte akraba evliliğinin en çok olduğu iller! Bu sefer ikinci şaşırttı!

12) ŞIRNAK

#13
Foto - İşte akraba evliliğinin en çok olduğu iller! Bu sefer ikinci şaşırttı!

11) BURSA

#14
Foto - İşte akraba evliliğinin en çok olduğu iller! Bu sefer ikinci şaşırttı!

10) MERSİN

#15
Foto - İşte akraba evliliğinin en çok olduğu iller! Bu sefer ikinci şaşırttı!

9) HATAY

#16
Foto - İşte akraba evliliğinin en çok olduğu iller! Bu sefer ikinci şaşırttı!

8) ANKARA

#17
Foto - İşte akraba evliliğinin en çok olduğu iller! Bu sefer ikinci şaşırttı!

7) ADANA

#18
Foto - İşte akraba evliliğinin en çok olduğu iller! Bu sefer ikinci şaşırttı!

6) VAN

#19
Foto - İşte akraba evliliğinin en çok olduğu iller! Bu sefer ikinci şaşırttı!

5) MARDİN

#20
Foto - İşte akraba evliliğinin en çok olduğu iller! Bu sefer ikinci şaşırttı!

4) DİYARBAKIR

#21
Foto - İşte akraba evliliğinin en çok olduğu iller! Bu sefer ikinci şaşırttı!

3) GAZİANTEP

#22
Foto - İşte akraba evliliğinin en çok olduğu iller! Bu sefer ikinci şaşırttı!

2) İSTANBUL

#23
Foto - İşte akraba evliliğinin en çok olduğu iller! Bu sefer ikinci şaşırttı!

1) ŞANLIURFA/ derleyen: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

oflu baba

DOGU ILLERINDE GENC KIZLAR EN COK AMCA COCUKLARINI GORURLER EVLERINDE BIRI GIDER BIRI GELIR YANI AMCA COCUKLARI DAYI COCUKLARI GENC KIZLARIN YASADIGI EVDEN HIC CIKMAZLAR ILK ERKEGINI AMCA COCUKLARI VE DAYI COCUKLARINI GORDUKLERI ICINDIRKI YENI YESEREN KIZLAR ON ALTI YASINA GELDIGINDE ILK ERKEK COCUKLARI AKRABALARIN COCUKLARININ EVDEN HIC CIKMADIGINI GORURLER VE ILK ERKEK AMCA COCUKLARI DAYI COCUKLARINDA GOZUNU ACARLAR VE EVLENIRLER.BIR COGUDA DA SASI SAKAT COCUKLAR DOGURUR NEDENMI AKRABADIRLARDA ONUN ICIN YANI KAN UYUSMAZLIGI.SELAMUN ALEYKUM?
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
