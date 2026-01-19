İran'da karşılık bulamamıştı: Rıza Pehlevi Grönland kralı olmaya hazır olduğunu söyledi!

İran’da sular durulmak bilmezken, sürgündeki Veliaht Prens Reza Pahlavi’den uluslararası diplomasi koridorlarını buz kestiren, adeta "şaka mı gerçek mi" dedirten bir çıkış geldi. Yıllardır Tahran’a dönme hayali kuran ancak içerideki muhalefetin direnciyle karşılaşan Pahlavi, rotayı Orta Doğu’nun sıcak çöllerinden Kuzey Kutbu’nun buzullarına kırdı: "Grönland Krallığı’na hazırım!"

TAHRAN’DA UMDUĞUNU BULAMADI, BUZUL ADASINA TALİP OLDU!

2026 yılının başında İran’da molla rejimine karşı yükselen halk isyanı, tüm dünyada "Pahlavi geri mi dönüyor?" sorusunu sordurmuştu. Ancak Tahran sokaklarından yükselen çatlak sesler ve koalisyon güçlerinin Prens’e mesafeli duruşu, Pahlavi’yi beklenmedik bir arayışa itti. Washington kulislerinde yankılanan iddiaya göre Pahlavi; "Eğer İran halkı beni istemiyorsa, egemenlik arayışındaki Grönland halkına liderlik edebilirim" mesajını gönderdi.

TRUMP’IN "ALALIM" DEDİĞİ ADAYA "KRAL" MI GELİYOR?

Pahlavi’nin bu şaşırtıcı hamlesi, tam da Donald Trump’ın Grönland’ı satın alma inadı yüzünden Danimarka ile ipleri kopardığı döneme denk geldi. ABD’nin ağır gümrük vergileriyle köşeye sıkıştırdığı Grönlandlılar, bağımsızlık için bir sembol ararken Pahlavi’nin bu "gönüllü" çıkışı, diplomatik çevrelerde "Siyasi sığınmacılıktan buz kralı olmaya giden yol" olarak yorumlandı.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU: "HURMADAN BALIĞA GEÇİŞ!"

Bu sansasyonel haber sosyal medyada adeta infilak etti. İranlı muhalifler, "İran’da güneşli bir taht bulamayınca çareyi Eskimo komşuluğunda buldu" yorumları yaparken, Danimarka basınında Pahlavi’nin bu girişimiyle dalga geçildi. Ancak Pahlavi cephesinden henüz resmi bir yalanlama gelmemesi, "Prens gerçekten de Grönland’a tacını giymeye mi gidiyor?" sorusunu akıllarda bıraktı.