Mersinli genç girişimciler, tanışma toplantısında buluştu

TOBB Mersin İl Genç Girişimciler Kurulu, il genelindeki genç girişimleri tanışma toplantısında bir araya getirdi. Genç girişimcileri yalnız bırakmayan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, girişimcilerle ilgili her türlü projenin yanında olduklarını söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mersin İl Genç Girişimciler Kurulu, geçtiğimiz günlerde yapılan üye seçimlerinin ardından geniş kapsamlı ilk toplantısını düzenledi. Mersin genelindeki tüm genç girişimcileri bir araya getirerek, tanışıp kaynaşmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen toplantıda, önümüzdeki süreçte yapılması planlanan faaliyetler de görüşüldü. Toplantıda, genç girişimcilere Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan da eşlik etti.

Toplantıda konuşan Başkan Kızıltan, girişimci denildiği zaman akıllara umut kavramının geldiğine işaret eden ve “Sizler bizim geleceğimizsiniz, umudumuzsunuz” diyerek, iş dünyası olarak, girişimcilerin önünü açmak için çalıştıklarını belirtti. Her bir girişimcinin ülke adına çok değerli olduğunu, girişimcilerle ilgili her türlü projenin yanında olduklarını kaydeden Kızıltan, genç girişimcilere, kendilerini her alanda yetiştirmeleri tavsiyesinde bulundu. Koltuk ve makam için değil, hizmet için çalışmak gerektiğini vurgulayan Kızıltan, bu amaçla çalışıldığı takdirde gerekli makamın ve koltuğun kendiliğinden geldiğini ifade etti.

“Mersin’i girişimci üssü yapmayı planlıyoruz”

TOBB Mersin İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kiper ise önümüzdeki süreçte iki ayda bir toplanmayı hedeflediklerini söyledi. İl genelindeki tüm oda ve borsalarda temsilcilerinin bulduğunu dile getiren Kiper, temel misyonlarının, girişimcilik farkındalığı oluşturmak ve girişimciliğin geliştirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirmek olduğunu kaydetti. Bu kapsamda birçok kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşunu ziyaret ettiklerini anlatan Kiper, bu ziyaretleri tanışmak için değil, yaptıkları bir işi ya da projeyi anlatmak amacıyla düzenlediklerini söyledi.

“Mersin’i girişimci üssü yapmayı planlıyoruz” diyen Kiper, misyonlarına uygun projelere her zaman destek verdiklerini belirtti. Mersin Üniversitesi ortaklığında kampus içerisinde yer alan Ön Kuluçka Merkezi’ni bu doğrultuda hayata geçirdiklerini anımsatan Kiper, Fikir Otobüsü Projesi’nin de yoğun ilgi görmesi üzerine Fikir Otobüsü’nü liseye taşıdıklarını anlattı. Kiper, bu kapsamda önümüzdeki süreçte liseler arası proje yarışması düzenlemek istediklerini ve ilk üçe seçilen projeleri Teknopark İstanbul’a götürmeyi planladıklarını bildirdi. Önümüzdeki süreçte TOBB tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ‘Geleceğin Gücü Girişimciler Formu’nu da Mersin’e getirmek istediklerini aktaran Kiper, ayrıca 18 Nisan’da ‘Mersinli Girişimciler Tanışıyor’ etkinliği düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

Toplantı, genç girişimcilerin kendilerini tanıtmaları ve çalışma gruplarının oluşturulması ile sona erdi.