0553 313 94 23

Mersinli genç girişimciler, tanışma toplantısında buluştu

TOBB Mersin İl Genç Girişimciler Kurulu, il genelindeki genç girişimleri tanışma toplantısında bir araya getirdi.

28 Mart 2019 Perşembe 10:23
Mersinli genç girişimciler, tanışma toplantısında buluştu

TOBB Mersin İl Genç Girişimciler Kurulu, il genelindeki genç girişimleri tanışma toplantısında bir araya getirdi. Genç girişimcileri yalnız bırakmayan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, girişimcilerle ilgili her türlü projenin yanında olduklarını söyledi.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mersin İl Genç Girişimciler Kurulu, geçtiğimiz günlerde yapılan üye seçimlerinin ardından geniş kapsamlı ilk toplantısını düzenledi. Mersin genelindeki tüm genç girişimcileri bir araya getirerek, tanışıp kaynaşmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen toplantıda, önümüzdeki süreçte yapılması planlanan faaliyetler de görüşüldü. Toplantıda, genç girişimcilere Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan da eşlik etti.


Toplantıda konuşan Başkan Kızıltan, girişimci denildiği zaman akıllara umut kavramının geldiğine işaret eden ve “Sizler bizim geleceğimizsiniz, umudumuzsunuz” diyerek, iş dünyası olarak, girişimcilerin önünü açmak için çalıştıklarını belirtti. Her bir girişimcinin ülke adına çok değerli olduğunu, girişimcilerle ilgili her türlü projenin yanında olduklarını kaydeden Kızıltan, genç girişimcilere, kendilerini her alanda yetiştirmeleri tavsiyesinde bulundu. Koltuk ve makam için değil, hizmet için çalışmak gerektiğini vurgulayan Kızıltan, bu amaçla çalışıldığı takdirde gerekli makamın ve koltuğun kendiliğinden geldiğini ifade etti.



“Mersin’i girişimci üssü yapmayı planlıyoruz”


TOBB Mersin İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kiper ise önümüzdeki süreçte iki ayda bir toplanmayı hedeflediklerini söyledi. İl genelindeki tüm oda ve borsalarda temsilcilerinin bulduğunu dile getiren Kiper, temel misyonlarının, girişimcilik farkındalığı oluşturmak ve girişimciliğin geliştirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirmek olduğunu kaydetti. Bu kapsamda birçok kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşunu ziyaret ettiklerini anlatan Kiper, bu ziyaretleri tanışmak için değil, yaptıkları bir işi ya da projeyi anlatmak amacıyla düzenlediklerini söyledi.


“Mersin’i girişimci üssü yapmayı planlıyoruz” diyen Kiper, misyonlarına uygun projelere her zaman destek verdiklerini belirtti. Mersin Üniversitesi ortaklığında kampus içerisinde yer alan Ön Kuluçka Merkezi’ni bu doğrultuda hayata geçirdiklerini anımsatan Kiper, Fikir Otobüsü Projesi’nin de yoğun ilgi görmesi üzerine Fikir Otobüsü’nü liseye taşıdıklarını anlattı. Kiper, bu kapsamda önümüzdeki süreçte liseler arası proje yarışması düzenlemek istediklerini ve ilk üçe seçilen projeleri Teknopark İstanbul’a götürmeyi planladıklarını bildirdi. Önümüzdeki süreçte TOBB tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ‘Geleceğin Gücü Girişimciler Formu’nu da Mersin’e getirmek istediklerini aktaran Kiper, ayrıca 18 Nisan’da ‘Mersinli Girişimciler Tanışıyor’ etkinliği düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.


Toplantı, genç girişimcilerin kendilerini tanıtmaları ve çalışma gruplarının oluşturulması ile sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 10:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sağlık Bakanı Koca: "Şehir Hastanelerini, her geçen gün özellikle nitelikli işlemlerin yapılabilir olduğu hastaneler olarak yani mükemmeliyet merkezlerinin olduğu yapılar olarak planlıyoruz. Bu mükemmeliyet merkezlerinin de yurt dışı benzerleriyle irtibat
    1. Sağlık Bakanı Koca: "Şehir..
    2. Sıcak asfalt üretimi ‘finişer’ ile..
    3. Berko Çocuk Tiyatrosu 5’inci yılına..
    4. TESK Genel Başkanı Palandöken:..
    5. ‘Seçim Güvenliği Toplantısı’ yapıldı
    6. Hatayspor'da 2 futbolcunun sözleşmesi..
    7. Akşener'in yalanı ortaya çıktı.....
    8. Cinsel hayatta PRP dönemi
    9. Beyşehir’de en fazla pet şişeyi..
    10. Sağlık Bakanı Koca: "Herkesin..
    11. FETÖ'cü Ferhat Sarıkaya'ya istenen..
    12. Oy kullanmama cezası ne kadar? YSK 31..
    13. Tüm Güven-Sen Erzurum’da kuruldu
    14. Merkez Bankasından swap hamlesi
    15. (özel) İkinci el araç alırken..
    16. Halk otobüsü bu defa hayvan..
    17. Sağlık Bakanı Koca: "Kendi aşımızı..
    18. Başkan Özakcan’dan Otizm Derneği’ne..
    19. Tuzla-Çayırova bağlantı yolunda..
    20. Merkez Bankasından bir swap hamlesi daha
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...