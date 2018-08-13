Mersin'in baraj gölüne giren 22 yaşındaki genç boğuldu

İki arkadaşıyla birlikte serinlemek amacıyla İncirlikuyu Mahallesi yakınlarındaki Berdan Barajı gölüne giren Erkan Can Gönül (22), bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen su altı polisleri, yaptıkları aramada, Gönül'ün cansız bedenini, suya girdiği bölgeye yakın bir noktada buldu.

Askerden yeni geldiği öğrenilen gencin cenazesi, Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.